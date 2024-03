Sevizie nell’ovile, l’indagato trasferito in cella 

È stato dimesso dall’ospedale dov’era ricoverato per accertamenti dal 4 febbraio, giorno nel quale era stata eseguita l’ordinanza di custodia cautelare in carcere: l’allevatore 44enne di Villasor, Giuseppe Dessì, è stato trasferito ora in una cella dell’istituto di massima sicurezza di Uta, accusato di aver plagiato e ridotto in schiavitù un servo pastore 45enne, suo compaesano, con disabilità intellettive, ma anche di averlo vessato con atti persecutori e avergli inflitto lesioni che ne avrebbero deformato l’aspetto.

L’incidente probatorio

Ieri mattina si è tenuto l’incidente probatorio disposto dal Gip con accertamenti medico-legali sulla presunta vittima: un uomo che lavorava da sette anni nell’azienda di Dessì e della compagna Valentina Littera, 35 anni, confinata ai domiciliari. Il perito nominato dal giudice dovrà valutare l’entità delle lesioni: la relazione, ottenuta in contraddittorio, potrà così entrare direttamente come prova nel processo. A disporre l’incidente probatorio, però, non è stata la gip Ermengarda Ferrarese che aveva fatto scattare l’ordine di custodia cautelare per Dessì e la compagna ma un altro giudice delegato: questo perché il servo pastore è stato trasferito in una località segreta, distante da Villasor, al riparo da potenziali ritorsioni. Per gli inquirenti, infatti, gli indagati avrebbero una folta rete di amicizie e relazioni.

L’indagine

Prosegue nel più stretto riserbo l’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia e del sostituto procuratore Emanuele Secci che ha coordina i carabinieri della stazione di Villasor. A ricevere dal giudice gli avvisi per gli accertamenti medico-legali sono stati, come prevede la norma, anche Pierluigi Pau e Filippo Serpau, gli avvocati difensori dei due indagati. Nel frattempo proseguono le verifiche attorno a cosa sarebbe accaduto nell’azienda agricola di Bruncu Su Laccu (fra le accuse contestate alla coppia Dessì-Littera c’è anche il lavoro nero): il servo pastore alloggiava in un capanno fatiscente nella porcilaia che si trova nella parte posteriore del terreno recintato. Per il pm gli sarebbe stato portato via il telefono e l’avrebbero sottoposto a violenze sempre più crudeli, lasciando segni evidenti sul corpo dell’uomo: naso, orecchie deformate da botte e ustioni, un labbro sfigurato da un colpo di rastrello, poi i segni diffusi di altre bruciature lasciate da una fiamma ossidrica e la falange di un dito mozzata. Condizioni su cui si concentrerà la perizia medico-legale.

Chiuso l’incidente probatorio, l’uomo – se vorrà – potrà anche sottoporsi a interventi ricostruttivi che possano, almeno in parte, restituirgli i connotati alterati dalle violenze. (fr. pi.)

RIPRODUZIONE RISERVATA