Sevizie al figlio: il padre esce dal carcere 

Nei giorni scorsi è uscito dal carcere di Bancali ed è rientrato nella sua abitazione. Era stato condannato a otto anni di carcere per le sevizie prolungate ai danni del figlio, responsabilità condivisa con la moglie e una cognata e adesso ha già potuto lasciare la sua cella. Un arzachenese di 47 anni ha ottenuto la scarcerazione: aveva presentato un’istanza, tramite il suo difensore, per potersi recare sul posto di lavoro. Si tratta del padre del ragazzino che a 11 anni era stato segregato per mesi nella sua cameretta. Un storia drammatica, che era finita grazie all’intervento dei carabinieri nel luglio del 2019. La giovanissima vittima veniva lasciata al buio senza letto con un secchio per i bisogni, picchiata con un tubo di plastica, nutrita a pane e acqua, costretta a fare docce gelate, privata di giochi e vestiti. Il ragazzino veniva spaventato con audio distorti, diffusi nella sua stanza, e vessato fisicamente e moralmente. Alla fine dell’aprile dello scorso anno il ragazzino si è tolto la vittima, esattamente cinque anni dopo i fatti per i quali sono stati condannati i genitori. Il padre, assistito dall’avvocato Filippo Orecchioni, ha ottenuto la scarcerazione e i permessi per potersi recare al lavoro. Anche la madre ha chiesto la liberazione e ora attende la decisione dei magistrati. Per ora resta in carcere insieme alla sorella.

