Sevizie al figlio di 5 mesi in ospedale, arrestato  

Padova. Un bimbo di 5 mesi ricoverato con gravi lesioni nel cavo orale; un padre che lo va a trovare e quando esce dall’ospedale lascia il figlio in condizioni peggiori di prima. Un sospetto - difficile da accettare - che matura nei medici che hanno il bimbo in cura, e li porta ad avvisare la polizia. Così è stato scoperto a Padova un orribile caso di maltrattamenti ad un neonato.

La storia arriva dal reparto di pediatria dell'ospedale cittadino, dove un giovane padre 22enne è stato arrestato dalla polizia in flagranza mentre commetteva sevizie sul figlio di 5 mesi che si trovava ricoverato. Il tutto, ha spiegato la Questura, all'oscuro della madre del piccolo, moglie dell'indagato, che non si era accorta di quanto avveniva quando era distante dal lettino del figlio. Il neonato è tuttora ricoverato in prognosi riservata. Il padre, dopo la convalida dell'arresto, è stato raggiunto dal un provvedimento di custodia cautelare emesso dal gip, e condotto in carcere.

Amaro il commento del questore Marco Odorisio: «È una vicenda sconvolgente - afferma - sulla quale è difficile, se non impossibile trovare una spiegazione. I genitori sono coloro che dovrebbero curare e proteggere i figli, farli sentire al sicuro. Umanamente è una cosa che fa molto male». La famiglia - la coppia ha un altro figlio in tenera età - vive in provincia di Vicenza. Era stato il genitore ad accompagnare il figlio qualche giorno fa al pronto soccorso di Padova, per problemi respiratori. Ma durante la visita, i medici pediatri si sono accorti che qualcosa non andava: il cavo orale del neonato presentava delle lesioni che parevano segno di mutilazioni, inspiegabili. Non hanno perso tempo e come da protocollo hanno segnalato il fatto al posto di polizia dell'ospedale, e da qui alla questura, che ha mobilitato la sezione specializzata nei reati sui minori, e informato la Procura della Repubblica. I primi accertamenti della mobile avevano evidenziato che il piccolo presentava condizioni peggiorate rispetto al momento del ricovero. Ad avvicinarsi al paziente erano solo i medici e gli infermieri del reparto e, durante gli orari di visita, i genitori.

