Seviziata e violentata per giorni 

È rimasta muta la 23enne, vittima di tortura, violenze sessuali, lesioni e sequestro di persona mentre venerdì scorso, in piena notte, i carabinieri la chiamavano davanti a un palazzo nel quartiere di Santa Maria di Pisa. Caseggiato dove da dieci giorni, secondo quanto riferirà ai militari dell’Arma, stava segregata, e tenuta alla stregua di un animale dal suo compagno, un 34enne sassarese. Senza parole era anche la madre che, non avendo sue notizie da tempo, ha dato l’allarme al 112 comunicando l’indirizzo del fidanzato della figlia. E da quell’appartamento non è arrivato alcun grido di aiuto neanche quando i soccorritori hanno citofonato più volte.

Sequestrata

Così i vigili del fuoco, chiamati dalle forze dell’ordine, sono saliti con un cestello fino alla finestra della casa entrando all’interno. Solo vedendo loro e i carabinieri la donna, nonostante la presenza del presunto aguzzino, ha potuto articolare l’orrore in cui avrebbe vissuto lungo quei giorni, reso tangibile anche dalle tumefazioni presenti sul suo corpo. Ferite ricevute dall’uomo, il quale l’avrebbe picchiata a più riprese impedendole di andarsene. L’ultimo stadio, il più atroce, di una relazione sentimentale giunta al capolinea con un epilogo di umiliazioni e sevizie. Lo denunciavano le ustioni sull’avambraccio, provocate dalle sigarette spente sulla pelle, le offese ripetute, le percosse senza freni. Con lo scenario di pareti ridotte a sbarre in cui la ragazza sprofondava nell’abiezione imposta dal 34enne, capace di centellinare il cibo e di gettarlo sul pavimento, sputandoci sopra e schiacciandolo con le scarpe. Questo era il nutrimento della donna, terrorizzata poi dalla minaccia di venire sfigurata con l’acido e di dover bere della candeggina. Impossibile poi sfuggire al torturatore perché, come accade in un’occasione, questi è pronto a punire la disobbedienza tagliandole i capelli con un rasoio. All’elenco dei maltrattamenti si sarebbe aggiunta anche la violenza sessuale ottenuta rendendo inerme con gli psicofarmaci la 23enne, costretta a subire il rapporto. L’uomo ha opposto resistenza all’arresto e ora si trova a Bancali dove ieri, assistito dall’avvocato Marco Palmieri, ha partecipato all’interrogatorio di garanzia. Il gip Sergio De Luca, come chiesto anche dal pm Ermanno Cattaneo, ha confermato il fermo e la misura cautelare in carcere.

