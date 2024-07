Severgnini alla Cos, Lemiechevsky al Tempio 

Nuovo innesto per la Cos in Serie D. Alla corte del tecnico Francesco Loi arriva il difensore Nicolò Severgnini (classe 1990), la scorsa stagione al Chions in D. Il giocatore ha indossato anche le maglie di Treviso (ha vinto il campionato di Eccellenza), Mestre, Levico Terme e Montebelluna. L’Atletico Uri ha confermato il difensore gambiano Jah Abib (1998).

Tra i dilettanti il Tempio (Eccellenza) protagonista di questo mercato estivo, continua a rinforzarsi e annuncia il tesseramento dell’attaccante Bruno Mauricio Lemiechevsky (classe 1994), la scorsa stagione al Calangianus. Il giocatore uruguaiano ha giocato col Li Punti e con Villasar, Slavia (Premier League bielorussa), Atlantas (Serie A Lituania), Kramfors, Sant Julia, Inter Escaldes (Andorra), Villarrobledo e Santanyi in Spagna. I galluresi riprendono, dopo una stagione alla Macomerese, il fantasista Francesco Bianco.

Sempre in Eccellenza la Nuorese ha tesserato il portiere Stefano Mascia (2005), la scorsa stagione al Ghilarza, ex Primavera dell’Olbia, cresciuto nei settori giovanili di Santu Predu e Puri e Forti. Certi anche gli arrivi dell’esterno Alessandro Cadau (1984), svincolato dalla Cos, e del difensore nuorese Gianluca Dessolis (1998), ex Budoni. Per i due giocatori nuoresi si tratta di un ritorno.

In Promozione il Tortolì rinnova il contratto all’esterno Daniel Mameli, 19 anni. In Prima categoria il Decimoputzu, che punta al salto di categoria, sarà affidato all’esperto Titti Podda: l’ex Siliqua, Villamassargia e Verde Isola subentra a Roberto Mennella e sarà affiancato da Marco Canè.