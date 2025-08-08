VaiOnline
Vacanze sarde.
09 agosto 2025 alle 00:17

Seulo, Villasimius,  Cagliari e Costa Rei Barbieri è in tour 

A Cagliari Bruno Barbieri c’era già stato quest’anno col suo “4 Hotel”. Ed è forse in quei giorni che il noto chef emiliano ha avuto modo di scoprire la pasticceria di Ditrizio, dov’è tornato a far colazione ieri nel bel mezzo della vacanza-esplorativa in Sardegna.

In attesa della nuova edizione del contest alberghiero, in onda su Sky e Now dal 7 settembre, Barbieri tiene allenato il palato assaporando a favore di social le prelibatezze del territorio. E passi pure il piccolo incidente che ha costretto la sua carovana a rallentare il passo per una ruota bucata sulla strada per il paradiso: a Sa Stiddiosa, al confine fra le Barbagie di Belvì e Seulo, ospite di un pastore (Michele) per cena, il 7 Stelle Michelin non s’è fatto mancare nulla, assaporando e lodando il maialetto e la capra allo spiedo, il cinghiale in umido, formaggi di tutti i tipi e il mirto. «Che è come il prezzemolo al nord: sta dappertutto», commenta nelle storie di Instagram.

Immancabili, nel suo viaggio culinario, i culurgiones fatti a mano, che Barbieri definisce «Buonissimi!». Ma non solo. Perché in Sardegna anche per il celebre chef la spiaggia è d’obbligo. Magari, tra Costa Rei e Villasimius, dove c’è scappata anche una bella gita in gommone. Il risultato vien da sé: «Sardegna approvata? Per me è un grande sì!». (i. g.)

