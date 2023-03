Seulo, il fascino misterioso degli antichi sentieri tra boschi incantati, peonie  e voci cristalline dell’acqua  

Giunti nei pressi del fiume si scopre un ponte antico, edificato probabilmente in epoca medioevale, preannunciato da una pietra che ricorda un miliare romano. Il torrente scorre impetuoso sotto l’arcata del monumento, le cui fondamenta sono ancora solide anche se mostrano i segni del tempo. Si continua sulla strada che ora sale ripida e con fondo selciato, incassata tra i muri dei poderi circostanti, tradendo così la sua origine secolare e raccontando del passaggio di migliaia di uomini ed armenti. L’ultima salita è circondata da vigne curate ed antiche, ordinate in terrazzamenti che spezzano la ripidità dei versanti, mentre in direzione di marcia si stagliano le pareti di Taccu ‘e Ticci: sotto le alte pareti, nascosto dal bosco, si nasconde il monumentale Iligi ‘e Dabbareddu, con la sua chioma sterminata.

Si parte proprio da Seulo, il paese che ospita la comunità più longeva al mondo, cominciando a camminare per un viottolo campestre che si lascia alle spalle le ultime case, alla periferia orientale del paese. La piccola strada si inoltra nelle campagne, talvolta cementata, ma inizia a mostrare i suoi anni e la sua storia quando comincia a perdere quota gradualmente, dirigendosi verso l’impluvio incassato del Riu Berissai. Qui la strada svela un fondo selciato eseguito con cura, nel quale i solchi dei carri si presentano come fiere cicatrici, mentre ai lati grossi alberi ombreggiano il percorso.

C’è una fitta trama di sentieri, in Sardegna, che rimanda ad una viabilità ancestrale, usata per millenni dalle genti e dai popoli che si muovevano negli spazi di quest’Isola multiforme. Solo negli ultimi anni, con l’avvento dei mezzi a motore e dell’asfalto, le antiche vie hanno cominciato a ricoprirsi lentamente di vegetazione e di oblio, sparendo nel silenzio dei boschi: eppure, a cercar bene, esse esistono ancora, segnalate talvolta solo da due file di muri a secco paralleli, fagocitate dai rovi e dalla macchia o percorse saltuariamente da chi visita i propri tancati lontano dal paese d’origine. È il caso della antica strada che collegava Seulo a Sadali, passando per luoghi dal fascino potente che riescono a evocare ancora oggi la difficile vita di chi abitava queste montagne ed il fervore di vite e professioni ormai cancellate dal tempo.

La strada

Il ponte

La miniera

Si giunge ad un ampio slargo dove l’antica strada pare perdersi, stravolta dalla viabilità moderna e dalle proprietà che ne hanno occupato l’antico tracciato. Qui si svolta a destra, spezzando l’incanto del cammino arcaico per individuare delle vecchie strutture dove, a sinistra, si stacca una strada sterrata. Ci si trova in località Ingurtipani e qui esisteva la miniera omonima, nata per sfruttare i ricchi giacimenti di antracite che, col loro colore nerastro, ancora contraddistinguono il paesaggio degli scavi. È rimasto ben poco della miniera, di cui si leggono ancora bene le discariche all’uscita delle gallerie ormai crollate e non visitabili, ma la strada bianca prosegue inoltrandosi in un bosco di leccio folto e compatto dove, in primavera, un giardino di peonie pare regalarsi generosamente al visitatore.

Le cascate

Man mano che la strada prosegue il suolo scistoso cede il passo al candore delle pietre calcaree: sulla destra, un forno di calcinazione racconta altre storie e altre professioni scomparse, quando la pietra della montagna andava cotta per giorni prima di divenire la malta che per secoli legava le pietre delle costruzioni. A sinistra un sentiero si immerge nel bosco, mentre il silenzio cede gradualmente il posto al fragore dei torrenti. Si svolta a sinistra, saltando ruscelli che, con giochi d’acqua e vasche limpidissime, paiono quasi progettati con perizia più che disegnati dalla natura.

Qui i torrenti precipitano verso valle, in direzione delle gole lontane del Flumendosa, formando ogni tanto salti arditi dove l’acqua irruenta dei torrenti si trasforma in cascate scenografiche.

Addolì

Il sentiero prosegue fiancheggiando i torrenti, oltrepassandoli talvolta con piccoli ponti di legno. Il bosco incantato di Addolì sovrasta queste gallerie d’acqua, ricamandole con ontani, agrifogli, tassi e lecci annosi, mentre il sentiero sfiora le pareti e si concede brevi panorami nei rari vuoti tra le fronde. È un crescendo di incanto e di bellezza quello che accompagna ogni passo, mentre il sentiero avanza promettendo uno spettacolo finale prima di congedarsi.

Stampu su Turrunu

Si risale leggermente sotto le pareti, mentre le rocce si aprono a semicerchio, svelando un antro nascosto e concrezionato, scolpito dalla natura con un gusto barocco. Qui il Riu Longufresu si inabissa in uno scuro inghiottitoio, sopra le pareti, prima di riemergere da un foro nella parete, colmando poi un laghetto ormai divenuto celebre. Su Stampu de su Turrunu è forse uno dei luoghi più conosciuti tra queste montagne ed è senz’altro quello giusto per appagare i sensi e lo spirito, prima di intraprendere il sentiero del ritorno.

