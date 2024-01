Seul, il numero uno dell’opposizione pugnalato al collo 

Seul. Lee Jae-myung, presidente del partito democratico e leader dell’opposizione sudcoreana, è stato accoltellato al collo da un uomo che è stato subito arrestato. Elitrasportato in ospedale a Seul, Lee è stato operato e ricoverato in terapia intensiva. «Condanniamo con forza l’atto di terrorismo contro Lee», ha tuonato il vertice del Partito democratico, chiedendo alle autorità di indagare a fondo sul caso. «Non sarebbe mai dovuto accadere in nessuna circostanza», ha detto ai giornalisti il portavoce Kwon Chil-seung davanti all’ospedale. Secondo i media l’aggressore, un ultraseessantenne di cui è stato fornito solo il cognome Kim, aveva tentato l’aggressione già lo scorso mese, fallito perché non era riuscito ad avvicinarsi abbastanza. Stavolta si è finto un sostenitore di Lee per poi colpirlo con un coltello di 18 centimetri. Un primo responso medico ha definito «una fortuna che l’area danneggiata sia sta la vena giugulare»: la morte poteva essere «immediata se la ferita fosse avvenuta sull’arteria carotide». L’aggressore risponderà di tentato omicidio, dato ha confessato di voler uccidere Lee.

Negli ultimi anni diversi politici sudcoreani di alto profilo sono stati attaccati in pubblico. Un anziano nel 2022 colpì alla testa con un oggetto contundente Song Young-gil, che guidava il Partito democratico prima di Lee. Nel 2006 Park Geun-hye, allora a capo del Partito conservatore prima del salto alla presidenza, fu aggredita con un coltello ad un evento e gli è rimasta una cicatrice sul viso. Yoon Suk-yeol, che nel 2022 vinse le presidenziali contro Lee nella competizione più serrata nella storia del Paese, ha espresso «profonda preoccupazione», sottolineando che «la nostra società non dovrebbe mai tollerare questo tipo di violenza in nessuna circostanza».

RIPRODUZIONE RISERVATA