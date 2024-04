Seui e la voglia d’Ogliastra: «Cagliari è troppo lontana» 

inviato

Seui. «Cagliari è troppo lontana. Se dovessi stare male rischierei di non arrivare vivo all’ospedale. Lanusei è più vicina». Mario Melis, 75 primavere e 50 anni da emigrato quando ha partecipato al referendum per la scelta della provincia non ha avuto dubbi: «Ogliastra, senza se e senza ma», taglia corto.

Il referendum

Alla consultazione ha partecipato il 63 per cento degli aventi diritto al voto: 481 cittadini (il 77 per cento) hanno scelto l’Ogliastra, 145 la Città metropolitana (il 23 per cento). Una vittoria netta. Che però ha lasciato qualche strascico polemico e tante incertezze legate in particolare al futuro assetto dell’ente (è stato impugnato un collegato alla Finanziaria regionale che riguarda gli aspetti amministrativi). In attesa che si faccia chiarezza il dibattito tiene sempre banco in paese. Dove c’è chi non si rassegna all’idea di andare con la Provincia Ogliastra. Come Marcello Moi, che serve alcuni clienti nel piccolo market in via Roma. È deluso e non lo nasconde. «Ho votato per la Città Metropolitana. Rispetto l’esito della consultazione, ma resto convinto che abbiamo perso una grande occasione». Il commerciante avrebbe qualcosa da ridire anche sulla “campagna elettorale”. «Molti elettori che hanno scelto di stare con l’Ogliastra – commenta - sono stati condizionati. Giravano strane voci alla vigilia del voto. Qualcuno insinuava che scegliendo la Città Metropolitana il nostro paese avrebbe continuato a perdere servizi. Eppure abbiamo già avuto un’esperienza con la Provincia Ogliastra, ma a quanto pare la lezione non è servita. I disagi sono aumentati e nel frattempo Seui continua a spopolarsi».

La discussione

Mentre il commerciante racconta il suo punto di vista nel market entrano due clienti sui settant’anni, entrambi pro Ogliastra: un militare in pensione e una donna tornata in paese dopo tanti anni di emigrazione. Si accende un piccolo dibattito. La signora ha votato per la Città Metropolitana. «Da sempre il nostro legame con Cagliari è molto forte e radicato – esordisce – nel capoluogo vivono migliaia di seuesi. Per il paese rappresentano una grande risorsa, ma non tutti la pensano così. E poi per quanto riguarda la sanità abbiamo sempre fatto parte della Asl dell’Ogliastra. Non è questo il problema».

L’appartenenza

«Ho scelto l’Ogliastra perchè non abbiamo niente a che fare né con Cagliari nè con la provincia del Sud Sardegna. Ha prevalso il senso di appartenenza al territorio – dice Silvia Deidda, commerciante – chi vive in paese sa che Cagliari è lontana. Ci fa piacere quando i seuesi rientrano, ma la loro vita è nel capoluogo. Non hanno i nostri problemi. Per quanto riguarda la sanità è meglio avere i servizi a portata di mano. Lo posso testimoniare per esperienza personale. Posso solo dire che è stato importante avere l’ospedale di Lanusei come riferimento. Chiaramente non mancano le criticità, ma l’assistenza sanitaria è messa male in tutta l’Isola, non solo a Seui».

Il sindaco

«I cittadini hanno scelto l’Ogliastra in modo netto. Adesso aspettiamo di conoscere l’assetto del nuovo ente», commenta il sindaco Fabio Moi. «Ho apprezzato la grande partecipazione – concude il primo cittadino - è stato importante coinvolgere i seuesi in questa scelta».

RIPRODUZIONE RISERVATA