Seui alle urne: Fabio Moi sfida il quorum  

Amministrative a Seui, corre la lista unica "Progetto Seui" guidata da Fabio Moi che il 28 e 29 maggio dovrà battere il quorum. Nella lista sono 5 i candidati con esperienza amministrativa: Fabio Moi, in maggioranza dal 2008 al 2013 e in minoranza nel 2013-2016. Giampaolo Desogus, sindaco dal 1995 al 2000; 2000-2005; 2008-2013. Ignazio Marci, vicesindaco in due legislature. Armando Boi e Giovanni Aresu (consiglieri), neofiti gli altri 8. Dopo i due mandati di Marcello Cannas il clima nel paese è stato ed è tuttora di grande fermento. Una settimana fa l'assemblea pubblica, indetta per costituire una lista alternativa a quella di Moi, si era conclusa esprimendo la volontà di sondare la possibilità di rimescolare le carte a favore di una lista unica con Fabio Moi. Quest’ultimo aveva spiegato che, a una settimana dal termine legale alla chiusura delle liste, era tardi per tracciare una linea sul lavoro svolto e ricominciare da capo. Secondo alcune indiscrezioni, si starebbe costituendo un gruppo di cittadini che caldeggia l'astensione dal voto: prendere tempo, attraverso l'interregno di un commissariamento, per lavorare all'alternanza alla guida del paese.

