Settore immobiliare, vendite in calo 

Una casa su due (9.329 su un patrimonio abitativo residenziale di 17.589 unità) è catastalmente censita come una via di mezzo tra quelle di lusso e le popolari. Il 32 per cento, 5.547 abitazioni, è invece catalogata al catasto di “tipo economico” per qualità di materiale, rifiniture e con impianti tecnologici limitati agli essenziali. In città 350 abitazioni sono “ultrapopolari” date le caratteristiche di bassissimo livello. Duecentodieci sono le abitazioni di tipo rurale e 575 i villini, un mix tra quelle di “tipo civile “ed “economico” ma diverse perché dotate di piccoli giardini. Tra queste sono comprese le “case a schiera” che hanno distinto i quartieri cittadini nati negli anni ’80 di Torangius e San Nicola. Tra le 17mila e oltre abitazioni non ne figura una di tipo “signorile” costruita in zona di pregio e di livello superiore. Mentre la lente catastale ha individuato una “villa” niente male; oltre al parco e/o giardino presenta caratteristiche di livello superiore per qualità e dimensioni: 25 vani su 529 metri quadrati.

La situazione

L’Osservatorio del mercato immobiliare precisa che nel 2024 i notai hanno attestato 319 compravendite, con un calo del 17,9 per cento rispetto al 2023. I dati relativi all’intensità del mercato vede Oristano ancora di segno negativo, meno 0,40. Le offerte e le domande ci sono ma faticano ad incontrarsi per i prezzi del residenziale piuttosto “altini”, precisano nelle agenzie immobiliari. «Se il prezzo è corretto, la trattativa si chiude. Purtroppo le quotazioni risentono degli aumenti legati al periodo di grande boom del super bonus e da allora i prezzi si sono cristallizzati. Comunque teniamo, in particolare nelle località più vicine al mare», dice Giovanni Pinna, titolare dell’agenzia “Pinna e Brunzu” di via Mazzini. A Torregrande sono state registrate 17 compravendite, in aumento del 444 per cento rispetto a un “disastroso” 2023; le quotazioni medie sono ferme a 2.700 euro a metro quadro. Cresce del 10 per cento il centro storico, 1.107 euro a metro quadro, mentre calano tutti gli altri quartieri con punte di oltre il 50 per cento nella zona artigianale. L’agenzia “La pecora nera” di via Mazzini: «I prezzi sono alti in rapporto al reddito medio della popolazione. Cabras sfrutta la sua notevole potenzialità a fronte di prezzi diciamo nella norma. In città chi compra destina prevalentemente l’immobile a B&B, case vacanze o destinazioni del genere, più difficilmente affitta».

