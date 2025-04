Settimana Santa, viabilità rivoluzionata 

Cambia la viabilità in alcune vie cittadine in occasione della Settimana Santa. Gli antichi riti, che sono organizzati e curati come sempre dalla Arciconfraternita della Vergine della Pietà del Santo Monte, hanno avuto inizio ieri, alle 19 con la suggestiva processione dei Misteri. Oggi verrà celebrata la santa messa nella antica chiesa di San Michele, dove avverrà la benedizione col “Lignum Crucis” e la distribuzione dell’ulivo. Domani è in programma la processione dell’Addolorata.

La viabilità

Ecco come cambia la viabilità nelle strade del centro. Questo pomeriggio è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 15 alle 23.30, e il divieto di transito dalle 18.30 alle 23.30. Queste le vie e le piazze interessate: Pullo, della Zecca, piazza Manzoni, Angioy, Amsicora, Rolfi, piazza Municipio, vico Duomo, piazza Pichi, Sarcidano, piazza Lamarmora, Martini, Azuni, Musio, Cagliari, Cavour, Manno, Cavallotti, piazza Fenza, Eleonora, piazza Sella, Matteotti, piazza Collegio, Repubblica, Sassari, Don Minzoni, piazza San Francesco, Satta, Chiesa San Michele. Il Venerdì Santo contempla due processioni importanti: la prima, quella del Monte, alle 9,30; la seconda, la processione del Descenso, alle 20. Queste le modifiche alla viabilità con il divieto di sosta e il divieto di transito dalle 8 alle 12,30, nelle seguenti vie e piazze della città: Pullo, della Zecca, piazza Manzoni, Angioy, Amsicora, Rolfi, piazza Municipio, vico Duomo, piazza Pichi, Sarcidano, piazza Lamarmora, Cavour, Manno, Cavallotti, Lanusei, Dritta, Spano, vico Spano, Baudi di Vesme, Don Minzoni, Satta, Pullo, Chiesa San Michele. Per la processione del Descenso, è stato istituito il divieto di sosta (con rimozione forzata) dalle 15 alle 24. Il divieto di transito si estende, invece, dalle 18.30 alle 24 nelle seguenti vie: Pullo, della Zecca, piazza Manzoni, Angioy, Amsicora, Rolfi, Giordano, piazza Pichi, Sarcidano, piazza Lamarmora, Martini, Azuni, Musio, Cagliari, Cavour, Manno, Cavallotti, piazza Fenza, Eleonora, piazza Sella, Matteotti, piazza Collegio, Repubblica, Don Minzoni, Satta, Chiesa San Michele. Tutte le strade saranno presidiate da forze dell’ordine a agenti della polizia municipale.

Il Comune

«Un lavoro curato nei minimi dettagli – ha dichiarato l’assessore alla Viabilità, Francesco Melis – sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza per restituire a tutta la comunità la sua grande identità di fede, storia, e devozione».

