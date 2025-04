Settimana Santa, tornano i riti della tradizione 

Il cammino di dolore e speranza che vivono le vittime di un sequestro che si interseca con i sentimenti e le emozioni vissute durante gli antichi riti della Settimana Santa. Inizia con un momento di profonda riflessione il ricco programma che l’Arciconfraternita del Santo Monte ha voluto allestire per la Settimana Santa, un periodo in cui a Iglesias il tempo sembra fermarsi, quasi sospeso fra gli antichi riti che contraddistinguono l’identità più profonda della comunità e che richiamano in città migliaia di visitatori.

Appuntamenti

Il primo appuntamento è fissato, infatti, per oggi, al teatro Electra, alle 18.30, con un convegno sul sequestro dei giovanissimi fratelli Giorgio e Marina Casana avvenuto nel 1969. Moderatore del convegno sarà Luigi Biggio, vice conservatore della Arciconfraternita del Santo Monte, il quale avrà modo di colloquiare con Giorgio Casana che racconterà la sua esperienza da sequestrato.

Il programma proseguirà nella domenica delle Palme con un concerto-convegno nella antica chiesa dedicata a San Francesco, con i brani della banda musicale della città Giuseppe Verdi. Lunedì Santo, concerto con il coro polifonico di Cortoghiana e il coro Villa Ecclesiae. Protagonista indiscussa delle iniziative è l’Arciconfraternita della Vergine della Pietà del Santo Monte, chiesa San Michele. La Settimana Santa entra nel vivo martedì 15 Aprile, dalle 19, con la processione dei Misteri, prediche della Passione in Cattedrale e dell’Addolorata in San Francesco. Mercoledì, 16 Aprile, alle 18.30, Santa Messa in San Michele, con il rito della benedizione col “Lignum Crucis”, benedizione e distribuzione dell’ulivo. Giovedì Santo, alle ore 20, processione della Addolorata. Il venerdì Santo inizierà alle 9.30 con la processione del Monte, e alle 20 quella del Descenso, con il San Giovanni, La Maddalena, e “Is Varonis”.

La mostra

L’identità della comunità riscopre il suo valore anche con la mostra, aperta da oggi, nel locale della antica “ ruga mercatorum”, l’attuale via Commercio, a pochi passi dalla Chiesa delle Anime. Scatti di fede che Franco Baraglia e Giuseppe Ariu hanno curato con attenzione e che raccontano gli antichi riti della Settimana Santa, a partire dagli anni ’50. Centoventi immagini che raccontano l’espressione di quella spiritualità che si dispiegò in questa città, la quale, per secoli, fu tra i principali centri dell’Isola. Anche i commercianti del centro storico hanno partecipato alla iniziativa. La ditta Mantovani infatti, ha realizzato per l’evento, il vestito simbolico dei “Babalotti”, che ogni commerciante potrà esporre nella propria attività. La città, dunque, si prepara a vivere i momenti più solenni, eredità straordinaria custodita nella memoria di questa comunità, con lo sguardo rivolto al Cielo, al quale vengono affidate le preghiere e le speranze.

