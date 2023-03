Settimana Santa, riti di passione e fede 

Fervono i preparativi per sa Chida Santa con i riti liturgici e paraliturgici, che vedono l’impegno molto attivo delle confraternite, tra pietas cristiana e devozione popolare. Questa settimana i confratelli tesseranno le palme secondo un’antica tradizione tramandata nei secoli, e domenica con la celebrazione della messa saranno benedette e consegnate con il ramoscello d’ulivo in segno di pace. I cantori dei cori a Cuncordu iniziano a scaldare la voce per i canti sacri, in particolare Miserere e Stabat Mater che accompagneranno le sacre cerimonie.

Gli appuntamenti

A Santu Lussurgiu la settimana di passione è rievocata dalle confraternite di Santa Croce, del Rosario, Madonna del Carmelo e Sette Dolores. Appuntamenti molto seguiti e sentiti dalla comunità. Si inizia martedì 4 aprile con su Nazarenu in via Crucis, poi s’Incravamentu giovedì 6 e S’Iscravamentu venerdì 7. A Scano Montiferro sono le confraternite delle Anime, del Santo Rosario e di Santa Croce, detta San Nicolò, a rappresentare scenicamente sa Chida Santa. Mercoledì santo, 5 aprile si riproduce il rito de sa mesa de s’arantzu, unico in Sardegna, preparato dalle prioresse dei sodalizi. Le arance benedette, accompagnate da violacciocche, pervinche e rosmarino sono distribuite ai confratelli dopo la messa di Pasqua. Il mattino del giovedì santo, 6 aprile, s’Incravamentu in forma privata nell’oratorio di San Nicolò.

Le processioni

A Cuglieri sono cinque le confraternite che rappresentano e rievocano la passione di Cristo: Santa Croce, Addolorata de Cuvventu, Carmelo, San Giovanni e Rosario. Di grande interesse, in particolare, la processione del venerdì santo 7 aprile: si comincia al mattino con la crocefissione s’Incravamentu nella chiesa di Convento, successivamente è prevista la rappresentazione del Calvario di Cristo, con un confratello che porta in spalla la Croce nel percorso dal Convento alla Basilica di Santa Maria della Neve: qui infine si svolgerà la celebrazione de s’Isgravamentu.