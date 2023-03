Settimana santa, la tradizione dei canti 

L'Associazione musicale polifonica quartese, nata nel 1995, organizza anche quest’anno con il patrocinio del Comune e il coinvolgimento delle associazioni in rete, l’iniziativa “Coralità nella tradizione sarda della Settimana Santa” giunta alla seconda edizione e che ha anche l’appoggio della parrocchia di Sant’Elena guidata dal parroco don Alfredo Fadda.

«Riteniamo che la coralità della tradizione sarda sia fortemente identitaria e che abbia un ruolo fondamentale nella formazione culturale dei sardi e sia quindi una ricchezza nostra e vada valorizzata e fatta conoscere il più possibile. E questo è lo scopo della nostra iniziativa», spiega il presidente Efisio Marongiu.

Si comincia venerdì 31 marzo con un incontro alle 19 nella sala degli Affreschi, dell'ex convento dei Cappuccini in via Brigata Sassari, dal titolo “Canto e rito della Settimana Santa in Sardegna”, tenuta da due etnomusicologi, Gigi Oliva e Roberto Milleddu,

Si prosegue sabato 1 aprile alle 20,30, nella Basilica di Sant' Elena, con una serata musicale Canti della Settimana Santa in Sardegna, con Concordu Sas Enas di Bortigali e gruppo di Decimopuzu che presenterà Sa Via Crucis cumenti si cantat a Deximeputzu.

Lunedì 3 aprile alle 20,30 nella Basilica di Sant'Elena ci sarà un momento di meditazione sul Mistero della Passione presentato dal Coro della Polifonica Quartese diretto da Luigi Delogu, voce narrante Ilaria Nina Zedda.