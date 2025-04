Settimana Santa, la suggestione dei riti 

Cinquecento anni di devozione e tradizione, con una partecipazione turistica che anche quest’anno si preannuncia massiccia.

Tornano da domani i riti della Settimana Santa. Coinvolte complessivamente 17 chiese, i quattro quartieri storici di Castello, Marina, Stampace e Villanova, più la Municipalità di Pirri, e le instancabili confraternite: l'Arciconfraternita del Gonfalone di Sant’Efisio, del Santissimo Crocifisso di San Giacomo, della Solitudine di San Giovanni, la Congregazione Mariana degli Artieri di San Michele e il Comitato di Santa Maria Chiara di Pirri, a cui si unisce per la prima volta la parrocchia di Sant’Eulalia con la Confraternita di Pasqua.

Il programma

Apre le danze alle 16 di domani la Processione dei Santi Misteri, da piazza San Giacomo. Per la Domenica delle Palme le confraternite si ritroveranno nei rispettivi oratori per la benedizione dei rami d’ulivo, all’Arciconfraternita della Solitudine anche la traslazione della Madonna della Solitudine e la discesa del Cristo. Il 15 aprile la città si raccoglie attorno alla Processione dei Misteri, al via alle 15 dalla chiesa di San Michele.

Il 17, Giovedì Santo, spazio al Giro delle Sette Chiese, con il simulacro di Sant’Efisio che partirà alle 20.30 dalla chiesa a lui dedicata, con tappa a Sant’Antonio, alle Monache Cappuccine, a Santa Croce, in Cattedrale, a San Giovanni, San Michele e Sant’Anna.

Venerdì Santo

L’indomani, Venerdì Santo, altra giornata di processioni. L’Arciconfraternita della Solitudine partirà alle 13.15 dalla chiesa di San Giovanni Battista. Alle 16.15, da piazza San Giacomo, si muoverà la processione del SS. Crocifisso. A Marina, la Confraternita di Pasqua celebrerà alle 17 la Passione nella chiesa di Sant’Eulalia, seguita dalla Via Crucis con partenza dalla chiesa del Santo Sepolcro. Alle 20.30 da Sant’Efisio la processione del Cristo Morto.

La mattina di sabato 19 il rito de Su Scravamentu, la deposizione di Cristo dalla croce: alle 8.30 nella chiesa di San Lucifero, alle 10 in Cattedrale. La mattina di Pasqua, domenica 20 aprile, il rito de S’Incontru, con le statue del Cristo Risorto e della Madonna che si cercheranno e si incontreranno tra le vie della città.

Il Lunedì dell’Angelo, alle 8, l’Arciconfraternita del Gonfalone accompagnerà il simulacro di Sant’Efisio in Cattedrale. Banda e gruppi folk seguiranno la processione da Monte Claro a Pirri sul cocchio aggiogato, alle 20. Le processioni andranno avanti fino alla fine del mese: il 22 da piazza Chiesa e il 27 da San Pietro Apostolo, organizzate dal Comitato Santa Chiara di Pirri. Il 28 all’Arciconfraternita della Solitudine il rito di “Su Inserru”, il riposizionamento del simulacro della Madonna della Solitudine nella sua cappella. L’eco della Pasqua si prolungherà fino al 31 maggio: il pellegrinaggio a Monte Claro dalla chiesa di San Pietro Apostolo sarà l’ultimo atto di un cammino di quasi due mesi.

Aspettative turistiche

«La Settimana Santa è religione, cultura e storia. Quest'anno i riti arrivano in un periodo particolarmente propizio, perché dopo Pasqua ci saranno Sa die de sa Sardigna e Sant’Efisio, dunque le aspettative in termini di presenza turistica sono molto alte», ha dichiarato ieri l’assessora alla Cultura e Turismo Maria Francesca Chiappe durante la presentazione del programma, nella sala consiliare del Palazzo Civico.

La novità di quest’anno è il contributo di 20mila euro, co-finanziato con altri 20mila del Comune, in arrivo dall’assessorato regionale al Turismo. «È la prima volta che la Regione nelle sue linee programmatiche ha inserito lo stanziamento di 500mila euro per i riti della Settimana Santa in tutta la Sardegna, siamo riusciti a finanziare 13 comuni», ha spiegato Marzia Cilloccu, consulente dell'assessore Franco Cuccureddu.

