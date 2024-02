Settimana santa, la fede attira i turisti 

Arriva l’ufficialità degli appuntamenti relativi alla Settimana Santa, che ogni anno richiama in città tanti visitatori. La rievocazione della “Passione di Cristo”, i cui simboli ed i gesti si compiono ininterrottamente dalla fine del 1600, sono tramandati, custoditi e curati dall’Arciconfraternita della Vergine della Pietà del Santo Monte, l’associazione più antica della città (sorta nel 1616) ed attualmente guidata dal conservatore Enrico Collu.

I riti religiosi

Il prossimo 26 marzo (martedì Santo) è prevista la “Processione dei Misteri”, il 27 (mercoledì Santo) si svolgerà la Santa Messa nella chiesa di San Michele con la benedizione del “Lignum Crucis”. Giovedì 28 si terrà la “Processione dell’Addolorata” e venerdì 29 quella del “Monte” la mattina e del “Descenso” la sera. Sabato 30, la chiesa di San Michele rimarrà aperta per tutta la giornata per l’adorazione al Cristo morto e alla Croce.Da domenica sono invece previste le processioni pasquali, che contemplano “S’Incontru” (domenica) e “S’Inserru” (martedì).«Lo scorso venerdì si è svolta la via Crucis - racconta il vice conservatore dell’Arciconfraternita Luigi Biggio - benché il tempo fosse decisamente poco favorevole abbiamo deciso di svolgere l’evento in modo itinerante, ma nonostante le avverse condizioni abbiamo registrato una buona partecipazione».

Le aspettative

Una partecipazione che raggiungerà l’apice di presenze durante i riti della Passione di Cristo, che già dallo scorso anno erano riusciti nell’intento d’incrementare il coinvolgimento della comunità e dei turisti: «Da tempo stiamo lavorando al meglio per portare avanti questa importante tradizione. - prosegue Biggio - siamo consapevoli d’avere riscontrato negli ultimi anni qualche difficoltà in termini di presenze, perché fisiologicamente le nuove generazioni sono poco avvezze al coinvolgimento in un certo tipo di tradizioni». Tradizioni che per la città di Iglesias sono molto importanti; i riti della Settimana Santa vanno ben oltre gli aspetti religiosi, incarnano l’identità di un’intera comunità che, fino a qualche decennio fa, accorreva compatta e numerosa per tutte le manifestazioni attinenti. Il disincanto delle nuove generazioni da un lato e le difficoltà riscontrate durante le restrizioni del periodo contrassegnato dalla pandemia dall’altro, hanno comportato un minore coinvolgimento durante i riti e l’Arciconfraternita ha già dallo scorso anno, portato avanti un progetto di coinvolgimento con le scuole cittadine ed una campagna promozionale volta alla partecipazione diretta dei turisti: «I riscontri sono stati del tutto positivi. - spiega il vice conservatore - Stiamo riuscendo a coinvolgere le scolaresche e diverse associazioni, abbiamo anche apportato delle modifiche agli orari e agli itinerari delle processioni per renderle più agevoli ai bimbi, come nel caso del Venerdì Santo. Inoltre già molti turisti hanno partecipato in prima persona ad alcuni riti. Quest’ultima è una dinamica che offre in termini di presenze, delle grandi potenzialità».

RIPRODUZIONE RISERVATA