Settimana Santa, ecco il programma 

Tradizione, devozione ma anche buoni affari in vista per la folla prevista di turisti ed emigrati di rientro: entra nel vivo la Settimana Santa domusnovese, curata come sempre dalla confraternita della Madonna Addolorata e con il patrocinio di Regione e Comune. Si inizia il 10 aprile con la vestizione a lutto della Madonna addolorata (ore 21, chiesa di Santa Barbara) e la processione verso la chiesa di Sant’Ignazio. L’indomani, alle 18, messa interparrocchiale, e professione di fede di un nuovo confratello prima della processione “Sa mamma chi ciccara su fillu”. Per la Domenica delle Palme benedizioni alle 9 in piazza Primo Maggio ed alle 10.30 in piazza Giovanni XXIII con relative processioni. La Via Crucis dei giovani (20.30) animata dal coro Beata Vergine Assunta è l’evento di mercoledì 16 aprile con l’indomani la Santa Messa in Coena Domini (ore 18) e l’adorazione del santissimo sacramento (21). Il triduo pasquale inizia venerdì alle 9 con le processioni dell’Ecce Homo e della Madonna Addolorata poi liturgia dell’ora media e processione del Crocifero. Alle 18 l’adorazione della Santa Croce e dalle 20.30 la processione da Sant’Ignazio della Madonna Addolorata verso l’Assunta dove alle 21 si terranno il secolare rito de “Su Scravamentu” e la processione. Sabato dalle 7.30 alle 12 l’esposizione del Gesù Morto e della Madonna Addolorata, alle 22.30 l’ingresso trionfale del Gesù Risorto. Chiusura in pompa magna domenica alle 10.30 con le contemporanee processioni della Madonna (da Sant’Ignazio) e del Gesù Risorto (dall’Assunta) ed il loro “S’Incontru” alle 11 in piazza Matteotti.

