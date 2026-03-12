Settimana Santa all’insegna di fede e turismo 

Il rito pasquale de S’incontru, uno dei momenti più sentiti dalla comunità di Segariu, ottiene il riconoscimento della Regione (20 mila euro) per valorizzare la festa. L’amministrazione comunale (che contribuisce con 22mila euro) ha partecipato al bando promosso dall’assessorato al Turismo per inserire manifestazioni identitarie nel calendario degli eventi isolani, classificandosi al secondo posto tra i progetti presentati. «Per i segariesi -spiega il sindaco Andrea Fenu – è una tradizione di grande valore e l’obiettivo è stato quello di darle un respiro più ampio». Il simbolo più caratteristico è quello dei fucilieri. Gli spari a salve lungo l’argine del rio Pau accompagnano da generazioni il momento dell’incontro tra i simulacri del Cristo Risorto e della Madonna. Attorno a questo rito è stato costruito il programma della Settimana Santa che inizierà il 29 marzo con la Domenica delle Palme e proseguirà con diversi appuntamenti dedicati ai riti della tradizione, come is mattraccas o su coccoi cun s’ou . Tra le novità più significative, l’investitura ufficiale dei fucilieri, prevista per il sabato Santo in chiesa. Il 5 aprile si terrà la processione de S’incontru, con il rituale saluto tra i simulacri. A Pasquetta, nella chiesetta di Sant’Antonio, saranno messi a disposizione i tavoli per il pranzo. In serata concerto dei Tazenda dj set di Lucente.

