Settimana Santa all’esposizione universale 

La Settimana Santa di Iglesias farà parte dell’esposizione universale che si svolgerà fino al prossimo 17 marzo nella città spagnola di Valladolid.

I riti

La “Junta Pro Semana Santa” è un’associazione spagnola che si occupa anche di organizzare una mostra itinerante nella quale fanno parte centinaia di “riti della Passione” provenienti da tutte le parti del mondo. Quello iglesiente, da sempre curato e custodito dall’Arciconfraternita della Vergine della Pietà del Santo Monte, è l’unico rito in Sardegna invitato a far parte dell’esposizione universale. In tutto il territorio italiano sono presenti soltanto le Settimane Sante di Trapani, Buseto, Gallipoli, Enna, Chieti e Taranto.

L’evento che si svolge annualmente (ma fermo dal 2019, prima a causa della pandemia e successivamente per permettere alla proprietà di ripartire ed allestire un’iniziativa unica nel suo genere) è una sorta di processione della Passione, nella quale sfilano in maniera statica, essendo allestiti dei manichini a grandezza naturale, gli abiti della Settimana Santa di natura spagnola, provenienti da ogni parte del mondo. «Abbiamo accettato la proposta di poter far parte dell’esposizione universale nel 2019. - svela il conservatore dell’Arciconfraternita Enrico Collu - Tramite un atto notarile si è donato alla proprietà un abito da Germano completo e due da baballottis».

L’orgoglio

Avere ricevuto una proposta di adesione per un evento di livello internazionale dove sono presenti importanti realtà come quelle di Madrid, Barcellona, Siviglia, Valencia e Saragoza, rappresenta per Iglesias e per l’associazione più antica della città (sorta nel 1616) un motivo di prestigio con pochi eguali: «È un onore ottenere un riconoscimento alle caratteristiche uniche del nostro rito ed essere invitati a far parte di un circuito dove sono presenti le più rilevanti manifestazioni che rispecchiano la viva e tipica tradizione spagnola. - prosegue Collu - Per la prima volta e per gli anni a venire».Per il vice conservatore dell’Arciconfraternita, Luigi Biggio, l’adesione dei riti della “Passione” iglesiente ad una carovana itinerante dove sono presenti realtà che arrivano anche dalla Colombia e dall’Argentina: «È la testimonianza dell’unicità delle nostre tradizioni. - commenta - Tradizioni da preservare e far conoscere con orgoglio».

