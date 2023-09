Settimana ebraica, rassegna di film  

Tre film dedicati a racconti e storie di donne israeliane per offrire uno spaccato della vita femminile attuale in uno dei Paesi più osservati al mondo; dibattiti e relazioni sulla cultura ebraica e sul cinema israeliano contemporaneo che tanto ha avuto successo nelle principali piattaforme on demand. È quanto propone l’associazione culturale Chenàbura nell’ambito delle giornate europee di cultura ebraica in programma da oggi a giovedì nella sede dell’associazione, in via Lamarmora, 88.

La manifestazione coordinata in ambito nazionale dall’Ucei, l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, e dall’associazione europea Aepj intende promuovere le diversità e le ricchezze del patrimonio culturale e artistico ebraico con lo scopo di promuovere un dialogo, i valori della convivenza e dello scambio di idee come importante mezzo per la lotta all’antisemitismo.

Oggi alle 19 sarà proiettato “Meduse”, regia di Shira Geffen e Etgar Keret, presentato a Cannes nell’edizione del 2007 quando vinse la Camera d’or per la miglior opera prima del festival. Seguirà un dibattito sul film.

Domani alle 19 sarà la volta di “Viviane”, regia di Shlomi e Ronit Elkabet, un estenuante testa a testa tra marito e moglie, in un progressivo smascheramento di prevaricazioni e formalismi.

Mercoledì sempre alle 19 conversazione con l’esperto di cultura e tradizioni ebraiche Sergio Caschili sul tema “La via ebraica alla felicità: Intendiamoci sulle parole”. Alle 20 proiezione di “Libere disobbedienti innamorate” di Maysaloun Hamoud, una riflessione a cuore aperto sull’indipendenza femminile e sulle discriminazioni. Giovedì, infine, alle 19 conferenza del sociologo e scrittore Edoardo Tabasso su “Le ragioni del successo delle serie Netflix israeliane.

