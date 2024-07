Settimana di afa, picco nell’Isola 

Sale l’allerta caldo e afa in tutta Italia. Le alte temperature, peraltro, riguardano tutto il pianeta: «Il mondo - scrive l’Onu su X commentando i dati diffusi dal programma europeo per il clima Copernicus - ha avuto il giugno più caldo mai documentato e il tredicesimo mese consecutivo in cui è stato stabilito un record di temperatura. Abbiamo bisogno di un’azione sul clima più ambiziosa». In Italia l’anticiclone africano, dice Lorenzo Tedici, meteorologo de ilMeteo.it, porterà temperature roventi, notti tropicali e tanta umidità ed afa almeno per i prossimi dieci giorni: «Il culmine di questa ondata di calore è atteso entro sabato 13 luglio, ma anche nei giorni seguenti l’estate italiana spingerà al massimo sull’acceleratore da nord a sud». Il caldo maggiore si registrerà in Sardegna e in Sicilia con picchi di 42-43°C, fino a 38-39°C anche sul sud peninsulare e parte del centro. Situazione analoga al nord dove Bologna e Ferrara saranno le città più canicolari con temperature intorno ai 36-37°C, mentre Milano potrebbe salire fino a 33°C ma con un tasso di umidità alle stelle. Tornano anche le notti tropicali, con minime superiori ai 20°C. Il tutto si combinerà con elevati tassi di umidità e quindi afa e temperature percepite ancora più elevate di quanto segna il termometro. Già domani saranno 7 le città da bollino rosso del ministero della Salute, che indica il massimo livello di rischio caldo per tutta la popolazione, non solo per i fragili: Campobasso, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma e Trieste.

Il ministero della Salute consiglia di evitare di esporsi alle alte temperature dalle 11 alle 18, non frequentare zone particolarmente trafficate, bagnarsi spesso con acqua fresca, assicurare un adeguato ricambio d’aria con la ventilazione naturale, utilizzare correttamente il condizionatore. Inoltre è il caso di seguire un’alimentazione leggera, con molta frutta e verdura fresca, preferendo la pasta e il pesce alla carne ed evitando i cibi elaborati e piccanti; e di fare attenzione alla conservazione degli alimenti deperibili come latticini e carne e dei farmaci.

