Settimana dell’autismo: sport, bici inclusive e giornalismo 

In occasione della Giornata internazionale per la consapevolezza sull'autismo, che ricorre oggi, Olbia dedica una settimana di appuntamenti di divulgazione e sensibilizzazione. Organizzate da Sensibilmente odv, associazione impegnata nella promozione di attività per l’integrazione sociale delle persone con autismo, tra le iniziative, la sesta edizione della manifestazione di atletica Correre insieme per l'autismo, in collaborazione con Academy atletica Olbia: appuntamento al Parco Fausto Noce, il 5 aprile a partire dalle 8:30, in corsa gli studenti delle scuole elementari e medie cittadine. Sempre al parco urbano, il giorno seguente, presentazione del progetto Mezzo 1/2: dalle 16, test drive di cargo bike, biciclette a tre ruote e tandem, parco macchine del progetto di mobilità sostenibile e inclusiva, proposto da Hub.mat, dedicato alle persone con disabilità.

All'interno della settimana per l'autismo anche il corso di formazione per giornalisti Informazione e disabilità, l'8 aprile in Biblioteca, con il contributo dell'Ordine dei giornalisti della Sardegna e di Giulia giornaliste Sardegna. Per festeggiare il decimo compleanno di Sensibilmente, il 7 aprile, va in scena il concerto Tell the gospel, nella chiesa di Sant'Ignazio alle 16:30.(t.c.)

RIPRODUZIONE RISERVATA