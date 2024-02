“Settimana della cultura”, alunni delle Medie protagonisti 

La scuola secondaria di I° grado di San Nicolò d’Arcidano ha vissuto giornate straordinarie grazie alla seconda edizione del progetto “Settimana della cultura e delle arti”. Ideato dai docenti per favorire l'interazione e l'apprendimento degli studenti in un ambiente dinamico, il progetto ha coinvolto l'associazione “Incoro” insieme a esperti, artisti, scrittori e sportivi per esplorare in modo innovativo i campi della cultura. Il tema di quest'anno, “Tessere legami”, ha ampliato il concetto iniziato lo scorso anno intorno alla scoperta dell’io per guardare al “noi” e al concetto di comunità.

«Ognuno di noi è come un filo che compone un tessuto, rappresenta l’ordito di quel grande tessuto che è la società e il mondo nel quale viviamo, mentre gli altri sono la trama – spiega Matteo Puggioni dell'associazione Incoro - Non esiste ordito senza trama e viceversa, ognuno ha bisogno dell’altro per comporre il tessuto finale. Lo scopo è far capire ai ragazzi che la vita è fatta di intrecci ed ognuno di noi è alla continua ricerca di altre persone con le quali sentirsi collegati da invisibili trame che ci fanno sentire parte di un senso di vita, di un progetto condiviso».

La settimana è stata arricchita da incontri con tanti ospiti. Giuditta Sireus ad esempio ha emozionato gli studenti con il racconto sull'opera di Maria Lai, “Legarsi alla montagna”. Inoltre, le associazioni locali come la coop “Il Sole” di Uras e l'associazione “Madame Foile” di Villacidro hanno contribuito con laboratori di ceramica e arteterapia.