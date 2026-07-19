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20 luglio 2026 alle 01:44

Settimana decisiva per il Ct 

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Quella che si apre oggi è la settimana decisiva per la scelta del nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana. Giovanni Malagò, dopo la nomina di Paolo Maldini a direttore tecnico e presidente del Club Italia e di Leonardo, advisor federale, vuole stringere i tempi e arrivare possibilmente con il nome dell’allenatore già definito all’assemblea della Lega Serie A, convocata per giovedì 23 luglio. Il presidente della Figc vi parteciperà proprio con Maldini e Leonardo per illustrare il progetto di rilancio del calcio azzurro, partendo dalla valorizzazione dei giovani fino alla collaborazione fra club e Nazionale.

Sul fronte panchina azzurra, Malagò, Maldini e Leonardo stanno confrontando profili ed esigenze, alla ricerca di una soluzione condivisa. Roberto Mancini e Andrea Pirlo sarebbero i nomi maggiormente accreditati: il primo garantirebbe esperienza internazionale e conosce già l’ambiente azzurro, anche se la sua “fuga in Arabia” resta un boccone amaro che i tifosi non hanno ancora digerito; il secondo rappresenterebbe una scelta più innovativa e sarebbe particolarmente apprezzato da Maldini. Più complessa la pista che conduce ad Antonio Conte, mentre appare ormai molto lontana l’ipotesi Pep Guardiola.

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