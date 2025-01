Settimana decisiva anche nel mercato 

Ultimo giorno di riposo per ricaricare le pile, sia fisiche che mentali. I giocatori del Cagliari si ritroveranno domani pomeriggio al “Crai Sport Center” di Assemini per riprendere la preparazione dopo la partita di Torino, giocata e persa venerdì sera. Saranno tutti a disposizione dello staff tecnico eccetto Luvumbo che sta proseguendo un lavoro personalizzato dopo l’infortunio alla caviglia sinistra. L’attaccante angolano si sta comunque allenando, sente ancora, però, un leggero fastidio che non gli permette di forzare. Difficilmente avrà recuperato per la gara contro la Lazio, in programma lunedì prossimo alle 20.45 (è il posticipo della ventitreesima giornata della Serie A). Più probabile un suo rientro in quella successiva contro il Parma, sempre alla Unipol Domus (data e orario saranno definiti entro domenica dalla Lega).

Il mercato

Sarà una settimana piuttosto intensa nel quartier generale rossoblù, non solo in campo. Alla mezzanotte di lunedì, poche ore dopo il match con la Lazio quindi, si chiuderà, infatti, la sessione del mercato invernale. Dopo aver messo a segno quasi subito il colpo Caprile in porta (nello scambio di prestiti con Scuffet col Napoli), il Cagliari proverà ora a chiudere il cerchio. Dovrà, intanto, trovare i sostituti di Azzi (ceduto alla Cremonese a titolo definitivo) e di Wieteska (passato al Paok Salonicco in prestito con diritto di riscatto). Nel primo caso, resta calda la pista che porta al norvegese Johnsen, di proprietà della stessa Cremonese con un trascorso di quattro stagioni nel Venezia tra A e B. Considerati i tempi così ristretti, difficilmente ci saranno cessioni eccellenti.

