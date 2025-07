«Settimana da incubo senza acqua» 

Porto Pino, come avviene da decenni durante l’estate, sta facendo in conti con grossi problemi relativi all'approvvigionamento idrici. A soffrire di più, in questi giorni, sono coloro che risiedono nella zona alta di via Sa Salina, dove l'acqua diretta manca da tempo e l’unica alternativa sono le grosse cisterne di accumulo: «Da almeno sette giorni non arriva l'acqua diretta al serbatoio del nostro condominio - dice Mario Sarrocchi - per riempire la cisterna abbiamo dovuto fare ricorso a nove viaggi con autobotti privati con costi a nostro carico. Inconcepibile in questo periodo». Non è il solo a lamentarsi. «Da parecchio tempo l’acqua corrente non arriva – dice Simona Zanda - ho contattato Abbanoa per avere informazioni sul guasto a Sant'Anna Arresi, ma non ho ricevuto risposte chiare su quando sarà ripristinata l'erogazione». Problema legato oltre alle condizioni della vecchia condotta e ai lavori in corso sulla rete. Abbanoa ha attivato nei giorni scorsi il servizio autobotte. «Raggiungere l'autobotte con i bidoni è complicato, soprattutto per chi non ha un mezzo proprio. Anziani, famiglie senza autovetture non possono usufruirne — spiega Zanda —. Servirebbe una distribuzione più equa, calendarizzata che includa anche le aree periferiche». Situazione drammatica anche per le grosse strutture ricettive come fa sapere Giorgio Cellino: «Nel nostro villaggio stiamo utilizzando autobotti private, che arrivano anche da fuori zona. Dobbiamo ringraziare anche il sindaco Dessi che in prima persona si è interessato e ci ha dato una grossa mano con le autobotti in dotazione all'amministrazione comunale».

Il consigliere comunale di minoranza Armando Linzas sottolinea che «il problema continua, anche con il passaggio ad Abbanoa. In un paese che vuole vivere di turismo è assurdo. Una mazzata effettuare il passaggio ad Abbanoa in piena stagione estiva. Andare a prendersi l'acqua direttamente dalle autobotti roba da terzo mondo». Abbanoa precisa che «il servizio viene svolto su piazza a disposizione di chi ne avesse necessità, il servizio è a domicilio solo per le utenze sensibili. In questi verrà avviata la sostituzione integrale di 650 metri di condotta fino a Porto Pino». Lo conferma anche il sindaco Paolo Dessì: «Chiediamo scusa ai cittadini e ai numerosi turisti per i disagi creati da 5 falle consecutivi nella condotta principale in cemento amianto vetusto. Abbiamo lavorato e stiamo lavorando per ripristinare il servizio idrico».

