Settimana corta, vantaggi per tutti 

Il tema, quasi a sorpresa, sta mettendo d’accordo tutti: opposizioni, Governo e sindacati. Il taglio dell’orario settimanale dalle canoniche 40 ore, a parità di salario, è tornato sotto i riflettori, questa volta però con uno slancio maggiore rispetto ai tentativi passati. Le proposte avanzate dalla minoranza in Parlamento sono state infatti accolte nei principi dal Ministero con il plauso dei rappresentanti dei lavoratori.

Dibattito

La battaglia ideologica è stata messa per ora in secondo piano. Per convincere scettici, e soprattutto imprese, servono infatti argomentazioni concrete: «Potrebbe sembrare un paradosso, ma lavorare di meno porta a un aumento della produzione», dice Fausto Durante, segretario regionale della Cgil e autore di un piccolo saggio post-pandemia sul tema dal titolo “Lavorare meno, vivere meglio”. «Sì, accorciare la presenza sul posto di lavoro, non solo permette di spalmare i compiti su più persone e quindi assumere, ma assicura maggiore benessere ai dipendenti che così riescono a lavorare meglio, più efficacemente, riducendo anche gli infortuni sul lavoro e quindi il costo per il sistema sanitario nazionale».

Prove riuscite

I vantaggi per il tessuto economico non sono ipotesi. «I tentativi condotti in Gran Bretagna hanno dimostrato che lavorare meno aumenta il rendimento delle imprese, tanto che l’80% di quelle che hanno aderito alla sperimentazione ha introdotto stabilmente turni più brevi. Inoltre, un orario ridotto che concilia maggiormente lavoro, famiglia e tempo libero, ha permesso di inserire nel mercato occupazionale più donne e giovani».

Traguardo

Ecco spiegato perché dopo le istanze dell’opposizione il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon abbia ammesso di «essere favorevole a una sperimentazione». D’altronde Durante ne è convinto: «Pensiamo si possa arrivare a lavorare 32 ore per quattro giorni a settimana. Ma per farlo servono un provvedimento di indirizzo generale che fissi degli obiettivi, una maggiore libertà nella contrattazione sindacale e, non ultimo, un potente incentivo pubblico per le aziende che aderiranno. Solo così potremmo ricordare il ventunesimo secolo come quello della svolta per milioni di lavoratori».

RIPRODUZIONE RISERVATA