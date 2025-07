Setterosa ko, oggi nei quarti il Settebello 

Singapore. Il Setterosa si ferma nei quarti di finale del torneo mondiale di Singapore, battuta dall'Ungheria vice campione del mondo per 12-9. Le magiare strappano sul 7-5, con l'Italia ferma sul 5-4 segnato da Bianconi. Due tiri in sequenza di Sumergi e di Garda a 6” dal cambio campo e difesa schierata; poi la superiorità di Keszthely, la vera dominatrice della partita, autrice di 4 gol e migliore della partita. Il break di 3-0 è fermato dalla palomba di Bettini (7-6), ma il gap non si colma e l’Ungheria raggiunge anche il +3 (10-7), amministrando poi il vantaggio nell'ultimo tempo, sullo 0-0 per oltre 5‘. A segno per la squadra di Carlo Silipo, Ranalli, autrice di 4 gol e del 10-8 su rigore, Giustini in tripletta, Bianconi e Bettini. Domani alle 14 semifinale per il quinto posto contro l'Olanda, sconfitta 15-13 ai rigori dalla Spagna.

Oggi alle 10 scende in acqua il Settebello: contro la sempre ostica Grecia, che ha strapazzato (17-5) il Brasile negli ottavi è in palio un posto in semifinale. Gli azzurri di Sandro Campagna sono imbattuti nel torneo avendo vinto le gare con Romania, Serbia (ai rigori) e Sudafrica e il proprio girone.

