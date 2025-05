Settemila crocieristi invadono la città 

Il clima è estivo. Venticinque gradi già alle 10 del mattino. Il flusso di turisti non s’arresta: un’onda umana di più di settemila crocieristi sbarcati (ieri) su tre “città del mare” sale da via Roma verso Marina, Stampace, Castello. Imperterriti, in canotta, gonna, pantaloni corti e sandali, camminano nelle viuzze, protetti al massimo da un capellino. Donne, uomini, bambini, anziani si muovono come per inerzia: inglesi, canadesi, spagnoli, ecuadoregni, brasiliani, francesi, americani, filippini. In una mattina di metà maggio, trovare un cagliaritano sembra un'impresa. Qualcuno lo riconosci perché ha la busta della spesa, qualcun altro perché si ferma a guardare quasi incantato. La città fa il pieno e si conferma nel gotha internazionale degli scali crocieristi.

«Bellissima ma...»

«Una città così bella superare anche l’immaginazione», dice Rodrigo, brasiliano di Santos mentre prende una pausa dai selfie con la famiglia in piazzetta Mundula. «È la prima volta che veniamo a Cagliari. Sembra tutto così perfetto,il cibo, le persone così gentili e accoglienti, i monumenti della città vecchia. Poi però c’è un piccolo problema». Quale? «Non abbiamo trovato un bagno pubblico».

I servizi igienici pubblici a Cagliari sono come una caccia al tesoro. In Castello non ci sono, e neppure a Stampace. Solo sotto il Bastione ce n’è uno: e per ricordarlo, qualcuno appende un cartello al palo di un cartello stradale con la scritta a pennarello “toilet a 20 mt”. Non c’è da stupirsi quindi se, in giornate affollate di turisti come domenica, vige la prassi di entrare in un bar o in un museo e pregare di poter usare la toilette: chiedetelo alle guide turistiche, che sul piazzale di fronte alla Cattedrale informano i visitatori quali bar sono aperti; oppure chiedetelo ai caffè di Castello, dove la metà dei turisti entra solo per chiedere si utilizzare il bagno, o al personale di Palazzo di Città che (quasi) dà più indicazioni ai turisti sulla ricerca (impossibile) di un bagno pubblico che sulla mostra che ospitano. Diranno tutti la stessa cosa: è un problema che va avanti da tempo.

La giornata

I primi passeggeri cominciano a sbarcare già alle 8 del mattino. Per due ore via Riva di Ponente è un fiume continuo e costante di turisti che attraversano la passerella per raggiungere il centro della città. Si sparpagliano tra Marina e Castello, restano impalati davanti al Bastione di Saint Remy, tanti approfittano di Momunenti Aperti per visitare i siti in centro (a Palazzo Regio, per esempio). Girano per i negozi del centro (quelli aperti), si lanciano alla scoperta dei prodotti dell’agroalimentare, dell’artigianato locale, consumano un aperitivo in piazza Yenne. Tantissimi prendono posto sui trenini turistici gialli, rossi, verde, azzurro e bianchi, e sfidano il traffico per scoprire Cagliari. E c’è anche chi si affida al proprio intuito lasciandosi inghiottire dalle strade della Marina e di Castello. «Noi abbiamo acquistato una bottiglia di mirto», dicono Benjamin Ortiz Maria Ribadeneira, ecuadoregni. «Di Cagliari avevamo letto quando abbiamo deciso di fare questo viaggio in crociera. Avevamo capito che era una bella città, ma non così meravigliosa», aggiungono. Un concetto che ribadiscono un po’ tutti: «Con questo clima voi siete in paradiso», dice Dirk. Insieme al suo gruppo, fidanzata e due amici, arriva da Winnipeg, Canada, città che in inverno tocca temperature medie sotto lo 0 con punte fino a -20. «Poi c’è tutto il resto: l’ospitalità delle persone, il buon cibo, la “fortezza”, cioè il Bastione, «una città accogliente e pulita», dice ancora. «Città bellissima», sottolinea Pau, di Terragona. «Però...». Però cosa? Sulla cartina non sono indicati i bagni pubblici», rincara. «Dove lo troviamo?».

RIPRODUZIONE RISERVATA