Settembre, tempo di allenarsi: tutte le offerte sportive in paese 

Settembre a Samassi è tempo di sport e di open day, con le associazioni che aprono le loro porte a grandi e piccoli. Martedì 9 settembre l’Atletica Mariano Scano propone al campo sportivo un corso di ginnastica dolce aperto a tutti. L’istruttrice Marcella Piras invita: «Uomini e donne di ogni età, anche chi non ha mai fatto sport o vuole ricominciare, chi desidera muoversi un po’, sono tutti benvenuti».

Mercoledì 10 e venerdì 12 settembre sarà la volta dell’Asd Janas Samassi: pallavolo dai 4 anni agli adulti e multisport per ragazzi diversamente abili, con pallavolo, bowling, tennis tavolo, bocce, tiro con l’arco e atletica. «I ragazzi si applicano molto e il multisport permette loro di provare varie discipline» spiega il presidente Samon Medda.

Il 15 e il 17 settembre i campi del Tennis Club Samassi ospiteranno bambini, ragazzi e adulti interessati a cimentarsi nel tennis: «L’anno scorso 40 persone hanno provato questo sport per la prima volta, un risultato importante. Il tennis è impegnativo ma gratificante» commenta il presidente Milko Congia.

Infine, il 16 e 18 settembre la Ginnastica ritmica Fantasia accoglierà i piccoli appassionati nella palestra di via Majorana. «Abbiamo aperto l’anno scorso e la risposta è stata positiva. Quest’anno speriamo di aumentare la partecipazione e far scoprire a tutti la ginnastica», sottolinea la presidente Laura Figus.

