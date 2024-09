Settembre senza il festival jazz 

Il paese di Sant’Anna Arresi addobbato a festa al finire dell’estate e la piazzetta del nuraghe strapiena di pubblico pronto ad applaudire i giganti del jazz sono per ora un ricordo. Settembre sta per volgere al termine e lo storico festival “Ai confini tra Sardegna e Jazz” non si è ancora svolto.

L’attesa

Come da programma erano state annunciate alcune date prefestival, una che si è regolarmente svolta alla cantina di Santadi lo scorso 14 luglio e quella invece saltata il 2 agosto a Monte Sirai a Carbonia. Poi solo il silenzio che stride al ricordo delle note di questa manifestazione che va in scena dal 1985, ideata, portata avanti e difesa con passione fino alla sua scomparsa da Basilio Sulis, che ha fatto conoscere Sant’Anna Arresi in tutto il mondo.

Il passato

Con l’addio a Basilio, nel novembre 2020, parecchie cose sono cambiate, in primis all’interno dell’associazione Punta Giara la cui guida, passata a Paolo Sodde, ha portato avanti i lavori e il festival nel corso degli ultimi anni. Il tutto con non poche difficoltà, soprattutto economiche, a causa delle quali purtroppo la qualità del festival è andata a calare anno dopo anno, fino all’attuale stop di questa estate. «Il festival che è stato ed è molto importante per Sant’Anna Arresi e per tutto il Sulcis – afferma l’assessore alla Cultura e spettacolo del paese, Fabio Diana – È una manifestazione che ha reso grande il nostro paese portando ogni anno migliaia di appassionati nel territorio e dava anche la possibilità di allungare la stagione turistica nella prima decade di settembre». In Comune si dicono pronti a fare «di tutto per non far sparire questo gioiello – aggiunge Diana – ma, ad oggi non abbiamo ricevuto alcuna richiesta da parte dell’associazione a cui spetta l’organizzazione. Siamo sempre disponibili a fornire, come il Comune arresino ha sempre fatto, quanto è nelle nostre possibilità per garantire la buona riuscita del festival a partire dalla logistica».

L’associazione

Nicola Ibba, l’avvocato che segue per conto di Paolo Sodde e dell'associazione Punta Giara le questioni amministrative rassicura gli appassionati che a settembre sono rimasti a bocca asciutta: «Stiamo lavorando e il festival è stato spostato in autunno, presumibilmente tra fine novembre e i primi di dicembre. – promette - Entro la fine di ottobre usciranno le date e i nomi degli artisti. Purtroppo lo slittamento è dovuto a questioni amministrative e di salute, pertanto è stato possibile organizzare solo concerti singoli a inizio estate. Nel frattempo in attesa anche delle graduatorie per l'ottenimento dei contributi regionali stiamo lavorando per chiudere il 2024 e per un 2025 importante, visto che il festival festeggia i 40 anni». Contributi, come fa sapere l’assessora alla Cultura e spettacolo della Regione Ilaria Portas «per i quali le istanze sono al momento in istruttoria. Ho dovuto riorganizzare il servizio. Ho fatto costituire una task force per la lavorazione delle domande e gli esiti potranno essere consultabili da metà ottobre».

RIPRODUZIONE RISERVATA