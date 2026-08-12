Settembre Oristanese, un evento al giorno 

Sarà un settembre da vivere tra palchi, campi da gioco, piazze e luoghi della cultura, con un calendario che mette insieme grandi eventi e iniziative nate dal territorio. Il “Settembre Oristanese” si prepara a portare in città e a Torregrande musica, sport, tradizione e spettacolo, con i The Kolors come evento clou ma anche il grande basket, il Sardegna volleyball challenge, Sardegnacavalli e il memorial Enrico Fiori.

La prima

Il primo assaggio già sabato 29, quando piazza Eleonora ospiterà la finale regionale di Miss Italia Sardegna e Torregrande aprirà le porte del Villaggio Sartigliedda con giochi, laboratori e spettacoli. Il giorno dopo sarà la volta della giostra equestre dei minicavalieri a due passi dal lungimare. Poi, il 3 settembre, l’appuntamento più atteso: nell’Area grandi eventi di TorregGrande saliranno sul palco i The Kolors (ingresso gratuito).

Lo sport

Al Palasport di Sa Rodia è invece in programma il grande basket con Dinamo Sassari e Valtur Brindisi. Lo sport avrà un ruolo da protagonista per buona parte del mese. Dal Sardegna volleyball challenge, che porterà in campo giocatrici di valore mondiale, al Crai Open di tennis, fino a Sardegnacavalli, dal 10 al 13 settembre, e alla Sardinia gravel race, gara ciclistica a tappe dal 24 al 27 settembre. Nel programma anche calcio a 5, padel, bocce e Beach volley.

Nelle piazze

Le piazze torneranno a essere il cuore delle feste e della tradizione, con la festa del Rimedio, Santa Croce e Sant’Efisio, la serata folk con i Tenores di Neoneli e, il 19 settembre in piazza Eleonora, il memorial Enrico Fiori, dedicato ai balli e alla musica tradizionale. Il giorno successivo, in piazza del Popolo, spazio alla festa di Sant’Efisio.

Cultura

Non mancheranno libri, teatro e arti contemporanee. La rassegna “E ora… autori in biblioteca” porterà in città, tra gli altri, Piergiorgio Pulixi e Franco Meloni. Al teatro Garau sono invece previsti gli appuntamenti del progetto europeo Island connect II, dall’anteprima di “Horse” all’evento finale del 25 settembre, tra danza contemporanea, circo aereo e una tavola rotonda.

I commenti

«Il “Settembre Oristanese” rappresenta uno degli appuntamenti più importanti della programmazione culturale e turistica della nostra città», sottolinea il sindaco Massimiliano Sanna, spiegando che l’obiettivo è «valorizzare le tante realtà che animano Oristano, mettendo insieme tradizione e contemporaneità, cultura e spettacolo, sport e promozione». Dentro il cartellone trovano spazio anche 5 iniziative nate dalle proposte arrivate attraverso il bando del Comune: “S’Attitu”, con la presentazione del cortometraggio, la Festa del Borgo, il progetto del coro Sa Pintadera sui canti popolari nelle chiese gotiche, “Rock in Contea” e “Storie che ispirano alla comunità”. Per l’assessore Simone Prevete «il valore del “Settembre Oristanese” sta nella sua capacità di mettere in rete le tante energie presenti in città». Un programma che, aggiunge, «sostiene l’associazionismo e rappresenta un’importante occasione di attrazione turistica».

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