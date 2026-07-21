VaiOnline
Musica.
22 luglio 2026 alle 00:21

Settembre oristanese, la Giunta trova i fondi: sul palco The Kolors 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Oristano alza il volume e prova a conquistare un posto nel circuito dei grandi concerti della Sardegna. The Kolors saranno protagonisti dell’evento di punta del Settembre oristanese, in programma domenica 6. L’obiettivo del Comune è richiamare visitatori da tutta l’isola e prolungare la stagione turistica affidandosi a un gruppo reduce da una lunga serie di successi, da Italodisco al più recente Rolling Stones. La scelta è stata ufficializzata dalla Giunta su proposta dell’assessore al Turismo, Simone Prevete.

La sede del concerto sarà individuata nelle prossime settimane, al termine delle verifiche necessarie per ospitare in sicurezza il pubblico. L’iniziativa sarà sostenuta da un finanziamento regionale di 50mila euro ottenuto attraverso il bando per i grandi eventi, mentre il Comune investirà circa 80mila euro del proprio bilancio, in gran parte provenienti dall’imposta di soggiorno. «Con questo concerto vogliamo offrire alla città e ai tanti visitatori un grande evento capace di qualificare ulteriormente il Settembre oristanese», afferma il sindaco, Massimiliano Sanna. Per Prevete il concerto segna un cambio di prospettiva: «Per troppo tempo siamo stati abituati a spostarci verso altre realtà per assistere ai grandi eventi; oggi vogliamo che siano gli altri a scegliere Oristano». ( m. g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Agenas: tempi lunghi per le prime visite. Cappellacci (FI): tra le 4 Regioni in regressione. Todde: migliorati nella diagnostica

I dati sulle liste d’attesa,  l’Isola peggiora ancora Scontro in Consiglio

Dalla Giunta 3 milioni per l’abbattimento ma la commissione ferma la delibera 
Roberto Murgia
L’evento

L’Isola alla Notte della Taranta

Pierpaolo Vacca di Ovodda e il Tenore Supramonte di Orgosolo alla kermesse 
Simone Loi
Il vertice

Caro energia, 14 miliardi sul tavolo

Ma il Governo deve decidere se usare tutta la flessibilità concessa dall’Ue 
Il caso

«Sugli agenti violenza inaccettabile»

Meloni condanna la piazza di Bologna. Morte di Fakir, «si indaghi con rigore» 
La crisi

Nuova offensiva degli Usa sui dazi

Preoccupati anche i repubblicani americani, la Ue per ora resta in attesa 