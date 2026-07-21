Settembre oristanese, la Giunta trova i fondi: sul palco The Kolors 

Oristano alza il volume e prova a conquistare un posto nel circuito dei grandi concerti della Sardegna. The Kolors saranno protagonisti dell’evento di punta del Settembre oristanese, in programma domenica 6. L’obiettivo del Comune è richiamare visitatori da tutta l’isola e prolungare la stagione turistica affidandosi a un gruppo reduce da una lunga serie di successi, da Italodisco al più recente Rolling Stones. La scelta è stata ufficializzata dalla Giunta su proposta dell’assessore al Turismo, Simone Prevete.

La sede del concerto sarà individuata nelle prossime settimane, al termine delle verifiche necessarie per ospitare in sicurezza il pubblico. L’iniziativa sarà sostenuta da un finanziamento regionale di 50mila euro ottenuto attraverso il bando per i grandi eventi, mentre il Comune investirà circa 80mila euro del proprio bilancio, in gran parte provenienti dall’imposta di soggiorno. «Con questo concerto vogliamo offrire alla città e ai tanti visitatori un grande evento capace di qualificare ulteriormente il Settembre oristanese», afferma il sindaco, Massimiliano Sanna. Per Prevete il concerto segna un cambio di prospettiva: «Per troppo tempo siamo stati abituati a spostarci verso altre realtà per assistere ai grandi eventi; oggi vogliamo che siano gli altri a scegliere Oristano». ( m. g. )

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