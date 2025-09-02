Settembre, è tempo di cantieri 

Ad Assemini proseguono i lavori sulle vie e i marciapiedi pubblici. Cartelli e transenne che segnalano la presenza dei cantieri si possono incontrare in diverse zone della cittadina: si tratta prevalentemente di manutenzioni ordinarie, del completamento di alcuni lavori di urbanizzazione e del rifacimento di alcuni manti stradali. Durante le settimane estive è stata la volta dei marciapiedi di via Coghe e corso Europa , e proprio in questi giorni di quelli di via Parigi , in via di completamento.

«Sono lavori legati a uno dei tre progetti LavoRas attivati quest’anno», afferma l’assessore ai Servizi manutentivi Matteo Venturelli: «Nello specifico questo cantiere si è occupato del rifacimento dei marciapiedi in corrispondenza delle formelle delle alberature, sia in via Coghe che in corso Europa nel tratto che collega l’ingresso posteriore del parco con l’asilo nido comunale. In via Parigi, dopo tanti anni, è stato finalmente completato il marciapiede lungo il lato destro e lungo il lato sinistro la sagomazione della scarpata dell’area verde (dietro la chiesa di Sant’Andrea ).

Urbanizzazioni

Nonostante qualche evidente disagio per la cittadinanza, i cantieri procedono a spron battuto anche nei pressi di via Lisbona dove per settimane proprio i marciapiedi sono stati completamente transennati (e lo sono ancora parzialmente), a seguito dell’esecuzione delle opere di urbanizzazione che ancora non erano state completate. «In questo caso – dice il sindaco Mario Puddu – c’è stata qualche lungaggine e un periodo di stasi, dovuti sia al mancato riconoscimento degli oneri da parte di alcuni privati sia alle ferie estive. Adesso, a settembre, si riprenderà per concludere, speriamo il prima possibile».

I danni delle radici

Giusto ieri è stato aperto il cantiere per il rifacimento del manto stradale in un lungo tratto di via Cagliari in cui già da qualche giorno sono visibili i cartelli di divieto di sosta lungo tutto il lato destro in direzione Assemini-Decimomannu. Si tratta di interventi diversi, in capo ad assessorati differenti che, nel complesso, hanno riguardato e stanno interessando molte aree della cittadina, accanto alle manutenzioni di piccole sezioni come quelle in via Piave , via Taloro , via Carmine , via Cagliari, via Sardegna, per citarne alcune, svolte dagli operai comunali. «La città – conclude Venturelli – è grande e in ogni quartiere ci sono esigenze di manutenzione diverse, come quelle relative ai marciapiedi spesso ammalorati a causa di radici, ingressi carrabili di abitazioni o tagli stradali non perfettamente ripristinati. Il lavoro è tanto, ma procediamo senza sosta».

Alle opere già terminate e a quelle in corso si aggiungeranno i lavori di rifacimento a nuovo dei marciapiedi di via Carmine, affidati di recente: un cantiere che si aprirà a settembre e vedrà coinvolti due interi isolati.

