Settembre dei poeti «Il mondo a Seneghe» 

Seneghe. Paola Salaris lo dice con candore e naturalezza: «Non ho la possibilità di girare il mondo ma col festival il mondo arriva a Seneghe». Il festival è Cabudanne de sos poetas, che per una decina di giorni e fino a domenica 8, arricchisce il paese del Montiferru con poeti, scrittori, relatori. Oltre un centinaio di ospiti si inseriscono nel tessuto del paese, nel senso letterale del termine: gli scrittori e i relatori vengono accolti anche in una trentina di case, visto che c’è solo una struttura ricettiva.Paola Salaris in questi giorni apre il suo giardino a pranzo e a cena per gli scrittori, relatori e poeti che apprezzano di ritrovarsi in un ambiente informale, come a casa. E i piatti preparati insieme alla sua amica Luciana sono il frutto di una cucina semplice, come quella familiare. «Oggi a pranzo mangiamo polpette, niente di elaborato» annuncia sorridente.

Un paese nel festival

Il legame che si è creato dopo vent’anni è palpabile in ogni angolo del borgo. Striscioni e cartelloni riprendono opere di scrittori che intervengono in questi giorni. L’entusiasmo e la spontaneità dei ragazzi dell’associazione Perda sonadora, guidata dal prezioso lavoro di Luca Manunza, rappresentano la vera forza di questo festival dedicato alla poesia ma che non dimentica i temi attuali. “Linguaggi” è l’argomento della ventesima edizione, declinato in tante sfumature. «Quest’anno il festival è tornato nelle piazze» dice Enrica Illotto, una delle anime del festival, con gli occhi che le brillano per la soddisfazione. «Tanti volontari ci aiutano e ci sostengono per tenere in vita questo evento che è ancora vivo grazie alle risorse della Fondazione di Sardegna e della Regione. Quest’anno anche di un’azienda importante, Cellino. Vorremmo dilatarlo nel corso dell’intero anno: è un progetto che abbiamo da tempo, speriamo di poterlo realizzare». L’amministrazione comunale non compare fra i sostenitori e gli sponsor, a parte il fatto che il locale della sede è dell’ente. Per il resto non ha contribuito minimamente. L’associazione ha aperto una raccolta fondi per andare avanti con tutte le iniziative.

Il movimento

Le ricadute per il paese sono consistenti. Oltre al fatto che in questi giorni un centinaio di persone vivono a Seneghe, i produttori locali fanno conoscere olio, vino e formaggi. E questo fa sì che poi in tanti, dopo l’assaggio, tornino ad acquistare il gustoso olio dell’oleificio sociale, le buone etichette della coop Mussura, i formaggi Cao. Il fotografo e i tecnici fonici sono di Seneghe. Insomma, si genera un ciclo virtuoso e prezioso per il paese. «Alcuni seneghesi ospitano gli autori gratuitamente, per altri c’è un contributo simbolico» dice Illotto. «L’associazione ha destinato loro diecimila euro». «Il nostro mantra è la cooperazione» va avanti Miriam Marongiu, socia di Perda sonadora, 24 anni, una laurea in cinese a Venezia, racconta il suo rientro a Seneghe anche per il festival mentre sistema le sedie per le serate. Fra le socie giovanissime c’è Maria Giovanna Orrù, 18 anni, che lavora nell’azienda agricola del padre con la passione per il ballo, e Daria Cubadda, 17 anni, liceale. Sono “figlie del festival” perché da bambine hanno partecipato ai laboratori per i più piccoli. Poi c’è chi a Seneghe ha deciso di trasferirsi, dopo aver partecipato al festival: Come Ambra Floris, attrice di Teatro di Sardegna.

Gli operatori

Angelo Sanna garantisce il servizio navetta dall’aeroporto al paese per gli ospiti: «Guai se il festival mancasse! Per me è una opportunità importante di lavoro. Io lavoro soprattutto con i turisti, col festival per esempio solo in questa settimana ho 15 servizi». Ma al di là di questo Sanna spiega che per Seneghe il festival rappresenta «una ventata di freschezza. Quest’anno, poi, anche mia figlia è coinvolta nei laboratori e quindi ci fa ancora più piacere». Andrea Mastinu, 35 anni, ha aperto la sua casa agli ospiti: «Ho ristrutturato l’abitazione, ho una stanza libera e mi fa piacere accogliere i relatori». Ma garantisce anche il servizio antincendio per l’evento e di recente ha anche aperto una cantina. Assunta Ponti è felice di aprire la sua dimora agli scrittori e non si stanca, in barba ai suoi 80 anni. La famiglia Gallus-Uras apre i battenti dell’affascinante Prentza de Murone con l’incredibile frutteto: qui si tengono tanti incontri. Qui si sono tenuti i laboratori per la panificazione con le farine Cellino.

Domenico Cubeddu è uno dei soci fondatori del festival e ricorda come è nato: «Flavio e Paola Soriga, Marcello Floris e Giorgio Todde si incontravano qui nell’osteria del Buel rosso e nacque l’idea di questo festival. Dedicato alla poesia, che non è una forma letteraria di nicchia ma incontra quotidianamente la gente. Mi piace ricordare ospiti delle prime edizioni come Paolo Nori e Mariangela Gualtieri, ma anche Paolo Fresu». Oggi il festival ha vent’anni e vuole crescere ancora. Si capisce dall’entusiasmo di questi giovani, i soci di Perda sonadora che hanno smesso di lamentarsi e di lavorare per creare qualcosa di buono per il paese. E c’è da scommetterci che ci stanno riuscendo.

