Settecolli, le star sono in forma 

Poco meno di un mese ai mondiali di Singapore e dal Settecolli di Roma arrivano buoni risultati. Esclusa Ginevra nelle acque libere, tutti gli altri hanno gareggiato nell'ultimo giorno di Settecolli e i risultati sono stati incoraggianti, soprattutto se consideriamo le gare di Martinenghi e Ceccon che si sono calati rispettivamente nei 200 rana e dorso. Primo posto per Thomas, terzo per Nicolò, poi Paltrinieri che nei 1500 stampa un crono di 14:58.22, secondo. E se Ceccon dice ora di volersi «concentrare sui 100 dorso» e di aver «bisogno di gareggiare ad alto livello perché quest'anno lo ha fatto poco», Martinenghi è soddisfatto perché nei 200 rana mette in campo comunque il suo tempo personale con 2:10.00, guardando con fiducia ai mondiali. Sara Curtis ha bissato il successo nei 100 stile libero di venerdì, vincendo anche nei 50. «Pressioni? Forse le uniche sono date dalle mie aspettative, ma sono le stesse che mi fanno andare sempre meglio, le mie pressioni sono sane», ha concluso la classe 2007. Stesso anno di Carlos D'Ambrosio, altra speranza del nuoto azzurro e che ha vinto nei 200 stile libero con 1:45.99, tempo non lontano dal record italiano di Filippo Megli.

