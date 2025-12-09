Settecentomila euro in arrivo per gli edifici del centro storico 

Il Comune di Gonnesa si è aggiudicato un finanziamento regionale da 700 mila euro per intervenire su alcuni edifici del centro storico: le risorse saranno utilizzate per il palazzo comunale di via Sant’Andrea, per la chiesa e per altri locali comunali nelle scalinate di via Don Morosini. È un finanziamento legato alla legge regionale 29 sui centri storici - dice il sindaco di Gonnesa Pietro Cocco – abbiamo presentato la nostra richiesta per questi edifici che necessitano di interventi alle facciate ma anche all’interno. La Regione ci trasferisce 560 mila euro, noi come Comune partecipiamo con 140 mila euro». Un progetto di 700 mila euro complessivi che sarà utilizzato innanzitutto per completare la facciata del palazzo municipale e per realizzare alcuni interventi necessari all’interno della struttura. Inoltre le risorse saranno indirizzate anche allo stabile delle scalinate che una volta ospitava la biblioteca comunale. «Una volta sistemato, in quel edificio – dice il sindaco – trasferiremo l’ufficio tecnico comunale, che avrà a disposizione uno spazio adeguato. Anche la struttura che prima ospitava Suape e vigili urbani sarà ristrutturata, in parte dovrebbe essere trasferito l’archivio comunale e in parte si potrebbero ricavare nuovi uffici, spazi più funzionali». Una parte dei fondi sarà infine destinata alla chiesa di Sant’Andrea. «Interverremo sul muro perimetrale – dice Cocco – mentre altri interventi all’interno della chiesa saranno concordati con il parroco».

