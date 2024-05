Settecento tegole antiche per il tetto di casa Asproni  

Da un’antica casa di Serbariu al nuovo tetto di casa Asproni a Seddas Modditzis, passando per la generosità della famiglia Usai-Porcu, di Carbonia.

È la storia di circa 700 tegole sarde antiche, recuperate anni fa dalla demolizione di una casa antica e custodite dalla famiglia Usai, con tanti altri oggetti storici, alcuni simbolo dell’età mineraria. «Siamo venuti a sapere della ristrutturazione del villaggio Asproni - dicono Palmiro Usai e Vanda Porcu - e abbiamo pensato che quella fosse la giusta collocazione per le tegole sarde. Abbiamo contattato i proprietari, dando la nostra disponibilità a donare le tegole. Nei giorni scorsi sono venuti a prenderle, sappiamo che saranno utilizzate per un progetto importante, siamo contenti di questa destinazione e speriamo che altre persone mettano a disposizione di tutti oggetti che testimoniano il passato delle nostre comunità». Le tegole sarde donate dalla famiglia di Serbariu sono state accolte con gioia ed emozione dalla staff di Vil.Min.As, l’associazione che si occupa del recupero del villaggio Asproni a Seddas Modditzis, nelle campagne tra Iglesias e Gonnesa. «Quando siamo stati contatti abbiamo pensato ad uno scherzo - racconta Annalisa Uccella - poi abbiamo approfondito ed era tutto vero: abbiamo scoperto una famiglia che condivide il nostro stesso spirito e che si è appassionata al nostro sogno. Un gesto inaspettato, che ci ha emozionato. Quelle tegole saranno utilizzate per una parte di copertura del tetto della casa Asproni, che inizieremo a breve».

RIPRODUZIONE RISERVATA