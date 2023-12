Settebello, vittoria di rigore 

MONTENEGRO 8

ITALIA 9

(dopo i rigori)

Montenegro : Lazovic, Brguljan, Perkovic 1, Mrsic, Banicevic, Popadic 1, Radovic, Durdic 1, Ukropina 2, Spaic, Matkovic, Radovic, Tesanovic. C.t. Gojkovic

Italia : Del Lungo, Di Fulvio, Damonte 2, Marziali, Condemi 1, Velotto, Renzuto, Alesiani , Presciutti 2, Bruni, Di Somma, Iocchi Gratta , Nicosia. C.t. Campagna

Arbitri : Bourges (Fra), Carney (Aus)

Sequenza rigori : Di Somma parata, Ukropina gol, Renzuto palo, Mrsic parato, Di Fulvio gol, Perkic gol, Condemi gol, Brguljan gol, Presciutti gol, Spaic palo, Di Somma gol, Ukropina parato.

Parziali : 0-0, 3-2, 2-2, 0-1

Note . Superiorità: Montenegro 1/14 + 1 pen., Italy 2/15 + 2 pen.

Primo quarto molto bloccato, che si chiude addirittura 0-0 con Del Lungo protagonista proprio all’ultimo secondo e la difesa capace di neutralizzare quattro superiorità avversaria

«Una partita di intensità pazzesca, propria quella che volevo, a prescindere dal risultato». Se l’Italia del ct Sandro Campagna era venuta a Cagliari per prepararsi per gli Europei al via dal 4 gennaio a Zagabria, meglio di così la 3ª Waterpolo Sardinia Cup non poteva finire. Il Settebello ha portato a casa il trofeo, battendo, dopo Francia e Australia, anche il Montenegro in una gara che, rispetto a una ufficiale, ha avuto solo il fatto che le due squadre risentivano dei grandi carichi di lavoro: «La condizione non ottimale delle due squadra la si vedeva dalla qualità del tiro, non c’è stata precisione», ha proseguito il ct ai microfoni di RaiSport. «Resta l’intensità del gioco. Siamo stati sotto ma anche l’intensità emotiva conta così come il tirare i rigori alla fine. Una partita così di dà più informazioni di tre vinte con sei gol di scarto»

La partita

Gara durissima, intensa ed equilibrata a Terramaini. Primo parziale addirittura 0-0, poi punto a punto con i montenegrini sempre avanti e l’Italia che, alla fine, ha sciupato l’occasione di per vincerla prima dei rigori. Finale 5-5, poi azzurri sottto 0-2 nei penalty ma vittoriosi grazie al portiere Nicosia. Nell’altro match, primo successo dell’Australia (11-9) sulla Francia alla quale non riesce la rimonta nell’ultimo quarto (parziale 4-0). La squadra che sarà ospitante alle prossime olimpiadi chiude a zero punti.

Risultati : Francia- Australia 9-11; Montenegro-Italia 8-9 (dopo i rig.).

Classifica finale : Italia 8, Mon- tenegro 7, Australia 3, Francia 0.

