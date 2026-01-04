VaiOnline
Al Comunale.
05 gennaio 2026 alle 00:04

settebello villacidrese 

Batte il Samugheo e ora è da sola in seconda posizione 

Villacidrese 2

Samugheo 0

Villacidrese (4-4-2): Riccio, Manca (31’ st Lussu), Laconi, Saias, Atzeni, Paulis, Cirronis (26’ st Bellu), Mascia, Agostinelli (12’ st Atzei), Cappai, Figus (40’ st Pintus). In panchina Piga, A. Muscas, L. Muscas, Pinna, Mereu. Allenatore: Mingioni.

Samugheo (4-4-2): Carta, Fernandez (1’ st Hurtado), Zucca, Ginesu, Cina (27’ M. Frongia), S. Frongia, Loreto, Fadda, Diana (24’ st Erbi), Frau (38’ st Loi), Sardu (32’ st Demelas). In panchina Cabasino, Arru, Pretta, Saderi. Allenatore Ferraro.

Arbitro : Ortu di Carbonia.

Reti : pt 17’ Agostinelli; 20’ st (r) Paulis.

Note : ammoniti Atzeni, Laconi, Zucca e Ginesu.

Villacidro. Primi tre punti del 2026 della Villacidrese che spazza via il Samugheo con il risultato di 2-0. Altra vittoria dunque della squadra di Mingioni che conquista il settimo successo consecutivo e mantiene il passo della capolista Guspini. Buona prova anche del Samugheo che ha provato a mettere in difficoltà la squadra più in forma del momento del girone.

La partita

Cominciano meglio gli ospiti con qualche potenziale occasione ma a stappare la partita è Agostinelli che realizza uno splendido calcio di punizione. Settimo centro stagionale per l’ex Guspini che continua a trascinare il reparto offensivo gialloblù.

Seconda frazione di gioco animata e intensa ma con poche reali occasioni. Il Samugheo va a caccia del pareggio ma Riccio non è chiamato a fare straordinari. Al 20’ il raddoppio della Villacidrese con Paulis che realizza il rigore procurato da Atzei. Glaciale il numero 10 gialloblù sul punto di battuta. Ultimi minuti a basso ritmo con ormai le squadre stanche e sporadiche occasioni da una parte e dall’altra.

La Villacidrese amministra il punteggio con ordine, mentre il Samugheo tenta timidamente di farsi vedere in zona offensiva, ma senza successo. Con questo risultato la squadra di Mingioni sale a quota 39 punti a solo un punto di distacco dal Guspini. Samugheo resta in decima posizione con 23 punti.

