Settebello, tutto storto: fuori ai quarti 

PARIGI. il Settebello è stato eliminato. Nella gara dei quarti di finale, la nazionale italiana di pallanuoto maschile è stata sconfitta ai rigori dall'Ungheria per 12-10 (i tempi regolamentari erano finiti 9-9). Ma non mancano le polemiche per una decisione degli arbitri che ha fortemente penalizzato gli azzurri: il gol del 3-3 di Condemi è stato annullato e il giocatore è stato espulso per 4 minuti, mentre l’Ungheria segnava il 4-2.

«La decisione arbitrale che ha coinvolto Condemi è scandalosa. Ha falsato una partita olimpica vista da milioni di persone che si staranno domandando come sia possibile un atto di totale incompetenza», tuona il presidente della federnuoto Paolo Barelli. «L'utilizzo del Var dovrebbe garantire certezze, invece ha falsato una partita che sarebbe potuta essere una straordinaria vetrina per la pallanuoto internazionale. Quello che è accaduto è inaccettabile». Sandro Campagna ha protestato, poi nel dopo gara ha avuto toni di elogio per i suoi, parlando di «partita epica». Ma l’Italia della pallanuoto torna a casa a mani vuote.

