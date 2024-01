Settebello-Spagna vale la finale Delude il Setterosa 

È la maledizione del 7-6 e soprattutto è una sconfitta che fa malissimo: a Eindhoven il Setterosa perde con la Grecia e vede sfumare non soltanto il bronzo europeo ma anche (per ora) il pass olimpico. Finisce come la semifinale con l’Olanda, con le azzurre incapaci di mettere a segno il tiro del pareggio. Così sfumano tutti gli obiettivi per la squadra di Silipo che dovrà cercare altrove (ai Mondiali di Doha?) il passaporto per Parigi 2024. Peccato, perché l’Italia, priva della squalificata Marletta, era stata capace di risalire da 2-5 nell’ultimo quarto di un match che sembrava stregato. Nei primi due quarti la porta greca è stata tabù per le italiane: «Un avvio di grande paura, di grande tensione. Forse la posta in palio era talmente alta che abbiamo faticato a entrare in partita. Paghiamo due gol subiti al centro. Dobbiamo andare al Mondiale con la forza dell’ultimo quarto: nulla è precluso. Ci crediamo», ha detto il ct alla Rai.

Per il podio

Oggi l’acqua della piscina “Mladost” di Zagabria tornerà a ribollire per una grande classica della pallanuoto: la prima semifinale Italia-Spagna è stata anticipata alle 16.30, mentre alle 20.15 si affronteranno nella seconda l'Ungheria campione del mondo e già qualificata a Parigi 2024 (che si è presentata con una squadra giocane) e la Croazia campione d’Europa e padrona di casa. Una sfida dalla quale uscirà dell’avversaria di Italia e Spagna in una delle due finali di martedì: alle 16.30 quella per il bronzo, alle 20.30 quella per l’oro.

Il ct Sandro Campagna è focalizzato: «Adesso il gioco si fa duro con le semifinali europee dove tre squadre che si contenderanno il pass olimpico. Ci saranno delle partite di altissimo livello. Credo che la Spagna faccia parte del nostro percorso e sono convinto che i ragazzi faranno una grande partita contro una squadra molto forte e quadrata ma anche noi lo siamo». «Una partita bellissima che tutti vorrebbero giocare, aggiunge Francesco Di Fulvio, che ha ricevuto i gradi di capitano a Cagliari in occasione della Sardinia Cup.

RIPRODUZIONE RISERVATA