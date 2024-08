Settebello, sconfitta indolore: adesso l’Ungheria 

Parigi. Prima sconfitta a Parigi 2024 per il Settebello e non è del tutto indolore perché costa il primo posto, anche se non compromette il passaggio del turno. Nell'ultima giornata del girone eliminatorio, la nazionale italiana di pallanuoto maschile (già certa della qualificazione ai quarti) è stata battuta dalla Grecia per 9-8 (2-2, 4-3, 0-1, 3-2) con molto da recriminare. È stata una partita vibrante, di grandissima intensità fisica ed equilibrata. La squadra di Sandro Campagna ha giocato alla pari ma un pizzico di imprecisione al tiro e la bravura del portiere greco Zerdevas hanno impedito di pareggiare. Emblematica l’ultima azione con due tiri di capitan Di Fulvio e Iocchi Gratta nel giro di 15”, respinti dalla traversa e dalla “calottina rossa” avversaria, autrice di 14 salvataggi su 22 tiri. Per l’Italia, tre reti di Francesco Condemi e Lorenzo Bruni, una di Gonzalo Echenique e Matteo Iocchi Gratt. L’Italia affronterà domani alle 14 nei quarti l’Ungheria.

Oggi comincia invece la fase a eliminazione diretta del torneo femminile. Alle 15.35 il Setterosa, che ha avuto qualche problema in più a qualificarsi, chiede ai Paesi Bassi il pass per la semifinale. le ragazze di Carlo Silipo hanno avuto un girone con una sola vittoria (contro la Grecia) ma hanno ceduto nettamente solo alle campionesse degli Usa. Dopo l’incidente di percorso della sconfitta con la Francia, hanno saputo battere nettamente la Grecia e, pur perdendo, hanno giocato alla pari con la Spagna.

