Settebello Esperia contro il Cassino: profumo di playoff 

ESPERIA 71

CASSINO 68

Esperia : Manca 5, Cabriolu 4, Floridia 9, Chessa, Villani 11, Garello 16, Picciau, Locci 14, Fois ne, Sanna 12. All. F. Manca

Bp Frusinate Cassino : Yabre 8, Sabotig 9, Incitti 25, Niccolai 12, Ceccarelli 14, Cascarino ne, Pignatelli, Masella ne. Allenatore Nardone

Parziali : 9-24; 35-37; 61-52



Una vittoria che profuma di playoff. Prosegue la corsa dell’Esperia, che a Monte Mixi regola anche Cassino (71-68) e centra la settima affermazione consecutiva in C Gold. La terza su tre tentativi nella fase a orologio. Il successo (pesante, perché consente di salire a quota 26 punti, subito a ridosso delle big) è giunto dopo 40 minuti di sofferenza, con gli ospiti mai domi e protagonisti di una partenza bruciante (+20 al 13’). La differenza l’ha fatta la capacità di reazione di Villani e soci nei due periodi centrali, quando, oltre alla consueta solidità nella metà campo difensiva, sono arrivate anche le percentuali nel tiro da fuori (parziale di 52-28).

Privi di Perez, infortunato, i cagliaritani hanno avuto punti preziosi dal solito Garello, ma nel teso finale i canestri più pesanti sono arrivati da Sanna e Locci.

Cronaca

Cassino si presenta con la faccia tosta: Ceccarelli e Incitti affondano come lame nel burro contro la difesa granata, e dopo 6 minuti è già +11. Manca le prova tutte, ma i suoi faticano a entrare in partita e scivolano sul -20 (32-12). Poi però la musica cambia: l’Esperia torna a essere quella ammirata spesso in casa nel corso di questa stagione, e prima dell’intervallo la situazione si fa nuovamente equilibrata (37-35 per i laziali).

Al rientro in campo Cassino sceglie di proteggere il pitturato, ma rimedia una pioggia di triple, con Cabriolu, Manca e Locci che regalano la doppia cifra di vantaggio. Nel finale Incitti spaventa ancora con la bomba del -1. Un contropiede finalizzato da Locci e il libero di Sanna, però, permettono agli esperini di archiviare la pratica e celebrare l’ennesima vittoria casalinga.



RIPRODUZIONE RISERVATA