Settebello e Setterosa, caccia al pass olimpico 

Due appuntamenti fondamentali sulla strada verso Parigi 2024 per la pallanuoto azzurra. Il Settebello inizia oggi a Zagabria l’Europeo (sino al 16 gennaio) e sfida come primo avversario la Georgia (alle 17). Il Setterosa è in Olanda per il torneo continentale (da domani al 13) e alle 15 di domani a Eindhoven affronterà Israele, che doveva ospitare le due manifestazioni a Netanya. Ma la crisi medio-orientale ha fatto cambiare i programmi.

I ragazzi e le ragazze dei ct Alessandro Campagna e Carlo Silipo sono a caccia del biglietto olimpico. Entrambi i tornei assegnano il pass qualificazione per i Mondiali di febbraio a Doha (tre in ciascun torneo) e per le Olimpiadi di Parigi (uno). Gli azzurri arrivano all’appuntamento dopo aver vinto la Sardinia Cup e il Quattro Nazioni di Malta. «La partita con la Georgia sulla carta è più abbordabile», dice Campagna, «visto che nel girone affronteremo i campioni e i vicecampioni del mondo della Grecia. L’Ungheria non è al completo, ma è pur sempre l’Ungheria. Adesso pensiamo alla Georgia. Dovremo affrontarla con la giusta concentrazione per entrare nel ritmo dell’Europeo. Iniziare bene è importante, la partita non è scontata». Campagna ha confermato i 15 dei Mondiali a Fukuoka.

Il Setterosa - bronzo iridato in Giappone 5 mesi fa ed Europeo a Spalato 2022 - è nel girone con Spagna, Francia ed Israele. Silipo ha confermato per 14/15mi il gruppo di Fukuoka, con l’unica eccezione di Sara Cordovani che ha preso il posto di Agnese Cocchiere infortunata alla mano. «Andremo in Olanda per continuare a lavorare in vista dei Mondiali di Doha. Cocchiere verrà e avrà l’opportunità di allenarsi, recuperare e stare col gruppo», ha spiegato Silipo, «la squadra ha lavorato bene e la condizione cresce. L’obiettivo è arrivare al meglio ai match del 6 con la Francia e del 7 con la Spagna, che dovrebbero essere decisivi, per chiudere in testa il girone; in caso contrario però non sarebbe un dramma. Questo gruppo ha dimostrato di tenere testa a tutte le nazionali più forti. Sarebbe importantissimo arrivare al pass olimpico».

