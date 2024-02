Settebello da urlo: è in finale 

Servirà la stessa grinta del Settebello stamattina alle 8 alle ragazze del Setterosa che ai Mondiali di Doha affrontano il Canada (già battuto 12-8 otto giorni da) nella finale per il 7° posto ma soprattutto per il pass olimpico. Ieri la nazionale maschile di pallanuoto ha raggiunto la finale battendo 8-6 la Spagna, campione d'Europa in carica. Domani alle 15.30 l’Italia giocherà per il titolo contro la Croazia, che ha piegato la Francia soltanto ai rigori (17-16, 11 pari dopo i quattro tempi).

Dalla vasca del nuoto ieri due medaglie. Alessandro Miressi nei 100 stile si è inchinato solo al cinese Zhanie Pa che lo ha sorpassato negli ultimi dieci metri, chiudendo in 47”53. Il 25enne torinese ha nuotato in 47”72, precedendo l'ungherese Nandor Nemeth (47”78). «Sono tra i migliori al mondo nei 100sl, sono molto contento di questo risultato. Ora ci sono davanti quattro mesi di duro lavoro. Il pensiero è a Parigi e bisogna pensare in grande», ha commentato. Poco dopo è arrivato il bronzo di Razzetti, terzo in 1’57”42 nella finale dei 200 misti, dietro al canadese Finlay Knox (10’56”64) e allo statunitense Carson Forster (1’56”97).

