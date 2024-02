Settebello beffato a 5” dalla fine Oro di Quadarella 

Doha. Un oro sfumato a cinque secondi dalla fine. È quanto è successo a Doha al Settebello, l'Italia della pallanuoto maschile, fino a quel momento, in vantaggio per 11-10 sulla Croazia nella finale dei Mondiali, un match appassionante giocato punto a punto per tutta la sua durata. Gli azzurri sembravamo avercela fatta, invece Buric ha “gelato” i ragazzi del ct Sandro Campagna, che in precedenza erano tornati in vantaggio con Fondelli, il migliore dei suoi avendo segnato cinque reti, che aveva segnato su rigore a 1'40" dalla fine. Così si è spento sul più bello il sogno iridato, perché dai cinque metri, leggi ai rigori, l'Italia ha poi perso contro i croati, segnandone solo due contro i quattro degli avversari. Questa di Doha è la nona medaglia ai Mondiali degli azzurri, bilancio che nello specifico è di quattro ori, quattro argenti e un bronzo. Per la Croazia, alla quarta finale mondiale, è il terzo oro dopo quelli di Melbourne 2007e Budapest 2017. Ma nella truppa azzurra, nonostante tutto, i rimpianti sono pochi perché l'appuntamento di quest'anno al quale si guarda è in realtà il torneo dell'Olimpiade di Parigi, dove l'Italia arriverà dopo aver giocato la terza finale nelle ultime quattro edizioni dei Mondiali. «Non posso rimproverare nulla ai ragazzi, hanno fatto non soltanto una grandissima finale ma un mondiale strepitoso», il bilancio di Sandro Campagna.

Il bis di Simona

Le gioie (ma anche qualche delusione) ieri sono arrivate dalla vasca del nuoto. Simona Quadarella ha vinto la medaglia d'oro anche negli 800 stile libero, dopo quella nei 1500 sl. Per l'atleta romana e il nuoto italiano un bis storico: con il tempo di 8'17”44, ha battuto di 9 centesimi la tedesca Isabel Gose. Terza la neozelandese Erika Fairweather in 8'22”26. «È stata una delle gare più faticose che abbia mai fatto ma sono proprio contentissima. Dopo l'oro nei 1500 questo è un mondiale meraviglioso. Ora posso lavorare tranquilla per le Olimpiadi e ho davvero un grande stimolo», ha detto a Rai Sport. Un oro atteso 51 anni, dopo quello di Novella Calligaris. Fuori dalla finale dei 1500 sl, invece, Greg Paltrinieri.

