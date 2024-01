Settebello battuto e 2° per un gol 

Una beffa, ma che deve servire di lezione. Agli Europei maschili di pallanuoto in Croazia, l’Italia perde nettamente contro l’Ungheria (10-5) e perde il primato per la differenza reti negli scontri direrti nella classifica avulza. Bastava una rete in più, invece a passare al primo posto nel girone B sono i magiari campioni del mondo (in realtà una squadra molto ringiovanita rispetto a Fukuoka), davanti agli azzurri e alla Grecia che ieri ha battuto 18-9 la Georgia.

La partita

E dire che a Zagabria l’Italia (priva di capitan Di Fulvio) aveva iniziato bene, chiudendo 1-0 il primo parziale con rete di Marziali dopo un rigore fallito da Fondelli e 4 superiorità non sfruttate. da quel momento i giocatori ungherese “bellini da matti”, come li aveva definiti Sandro Campagna, prendono in mano il match e piazzano un parziale di 3-0. Gli ungheresi conducono il match e a 3 minuti dalla fine sono 9-5, un risultato che consentirebbe ancora l’Italia di passare come prima del girone, ma il gol di Nagy nei secondi finali chiude il discorso. Per l’Italia ci sono adesso tre gironi di lavoro, prima dei quarti di finale.

Oggi il Setterosa

Intanto oggi scende in vasca nei Paesi Bassi il Setterosa ed è già sfida da dentro o fuori. Le azzurre di Carlo Silipo affronteranno alle 20.15 (RaiSport) ancora l’Ungheria che negli ottavi ha battuto la Repubblica Ceca per 27-4. La vincente troverà probabilmente in semifinale l’Olanda, che affronta da favorita la Gran Bretagna. Le altre due semifinali sono Spagna-Croazia e Grecia-Francia.

