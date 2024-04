Settebello ad Alghero in luglio 

Dopo Cagliari e Sassari, Alghero. Sarà la vasca scoperta di Maria Pia a ospitare, dal 4 al 6 luglio la Waterpolo Sardinia Cup 2024, appuntamento che si rinnova per il quarto anno consecutivo e che vedrà protagonista il Settebello del ct Sandro Campagna, in procinto di partire per le Olimpiadi di Parigi.

La firma è, come sempre, del Comitato Regionale della Federnuoto, guidato da Danilo Russu, impegnato in un rilancio della pallanuoto che nell’Isola sta già dando i primi frutti. Intanto martedì mattina (Lo Quarter, ore 11), lo stesso commissario tecnico Campagna sarà presente ad Alghero per la presentazione dell’appuntamento, assieme al sindaco catalano Mario Conoci e a Russu.

